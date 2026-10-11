Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ ανακοίνωσε διάγνωση οζιδίου στον πνεύμονα και επικείμενη επέμβαση

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι, κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία του, ότι διαγνώστηκε με ένα οζίδιο στον πνεύμονα. Η διάγνωση έγινε από τους γιατρούς του και αφορά ένα οζίδιο που βρίσκεται σε αρχική φάση. Ο Ποντίφικας ενημέρωσε τους πιστούς ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις προσεχείς ημέρες για την αφαίρεσή του, ακολουθώντας τις ιατρικές συμβουλές. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρουσία πλήθους πιστών.

Η ανακοίνωση του Ποντίφικα στους πιστούς

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυριακάτικης ευλογίας του, την 11η Οκτωβρίου του 2026, ο 71χρονος Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Εκεί, ο Ποντίφικας αποκάλυψε την ιατρική διάγνωση που έλαβε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι γιατροί μου διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο».

Πρόσθεσε ότι οι γιατροί του θεωρούν πως είναι αναγκαία η επέμβαση και πως ο ίδιος αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές τους για την αφαίρεση του οζιδίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε κατά το μεσημέρι, ενημερώνοντας το παγκόσμιο ποίμνιο για την κατάσταση της υγείας του.

Λεπτομέρειες της ιατρικής διάγνωσης

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ οδήγησαν στον εντοπισμό του οζιδίου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος, η βλάβη εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και χαρακτηρίζεται ως «περιορισμένη» ή «well localized», υποδηλώνοντας την ακριβή της θέση.

Η απόφαση για χειρουργική παρέμβαση βασίστηκε στην εκτίμηση των γιατρών, οι οποίοι συνέστησαν την άμεση αφαίρεση του οζιδίου. Ο Πάπας δήλωσε ότι θα ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας.

Ο προγραμματισμός της επέμβασης και η απουσία περαιτέρω στοιχείων

Η επέμβαση για την αφαίρεση του οζιδίου έχει ήδη προγραμματιστεί και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της βλάβης που εντοπίστηκε στον πνεύμονα του Πάπα.

Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την αναμενόμενη διάρκεια της ανάρρωσης του Ποντίφικα μετά την επέμβαση, ούτε άλλες πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις.

Το ταξίδι στη Λατινική Αμερική παραμένει στο πρόγραμμα

Παρά την επικείμενη χειρουργική επέμβαση, ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ δήλωσε την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική. Το ταξίδι αυτό έχει οριστεί να λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Ο Ποντίφικας επιβεβαίωσε έτσι την πρόθεσή του να τηρήσει το πρόγραμμά του, παρά την ιατρική του κατάσταση, δείχνοντας ότι η διάγνωση και η επέμβαση δεν θα επηρεάσουν τα ποιμαντικά του καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit