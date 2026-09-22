Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γραμματέως και το κρίσιμο διάστημα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου κατέθεσε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η μαρτυρία της θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διερεύνηση όσων συνέβησαν στο ιατρείο, ιδίως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από τις 15:30 έως τις 16:10. Η κατάθεση της γραμματέως φέρεται να επιβεβαιώνει την εκδοχή του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή.

Η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως

Η 28χρονη γραμματέας κλήθηκε να καταθέσει με την ιδιότητα της μάρτυρα, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών. Η γυναίκα έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στο στάδιο της προανάκρισης, με τη μαρτυρία της να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την αποσαφήνιση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο ιατρείο. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων θεωρεί ότι η μαρτυρία της είναι καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η παρουσία της γραμματέως ενώπιον του ανακριτή εντάσσεται στον διευρυνόμενο κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πριν από αυτήν, είχε προηγηθεί η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τη συλλογή και αξιολόγηση περαιτέρω στοιχείων.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα 15:30 με 16:10

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η 28χρονη γραμματέας, περίπου στις 15:30 το μοιραίο μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη εντός του ιατρείου. Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ του ιατρείου. Εκείνη την ώρα, έφτασε στο ιατρείο ένας ασθενής του συγκεκριμένου γιατρού, πρόσωπο που έχει ήδη καταθέσει στην υπόθεση ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Η γραμματέας υποστήριξε ότι ο 58χρονος γιατρός παρέμεινε με τον ασθενή του μέχρι περίπου τις 16:10. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο γιατρός φέρεται να συνταγογράφησε εξετάσεις για τον συγκεκριμένο ασθενή μέσω της ΗΔΙΚΑ. Η υπεράσπιση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχετικά έγγραφα, τα οποία έχουν ήδη προσκομιστεί στον ανακριτή και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρουν ώρα 16:06.

Η υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού

Η μαρτυρία της 28χρονης γραμματέως εμφανίζεται να επιβεβαιώνει όσα ισχυρίστηκε ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός κατά την απολογία του. Ο γιατρός επιμένει πως δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η πλευρά του 58χρονου θεωρεί ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατάθεση της γραμματέως ενισχύουν τη θέση του, καθώς η παρουσία του με άλλον ασθενή στο επίμαχο χρονικό διάστημα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της υπερασπιστικής του γραμμής.

Ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή, και η περιγραφή των γεγονότων από τη γραμματέα, ειδικότερα το χρονικό πλαίσιο της απασχόλησής του με τον ασθενή του, θεωρείται κρίσιμη για την υπεράσπισή του. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, με την κατηγορία που τους αποδίδεται να επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Επόμενες νομικές κινήσεις και συνέχεια της ανάκρισης

Παράλληλα με τη συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας, η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών εξετάζει τις επόμενες νομικές κινήσεις της. Έχουν τη δυνατότητα έως την Παρασκευή (25/9) να προσφύγουν στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αλλαγή της δικονομικής τους μεταχείρισης.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε πρώτη φάση, να κινηθεί μόνο ο 58χρονος γιατρός. Συγκεκριμένα, φέρεται να εξετάζεται η πιθανότητα να απευθυνθεί ο ίδιος απευθείας στον ανακριτή, ζητώντας την αποφυλάκισή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με «βραχιολάκι».

Ο κύκλος των μαρτύρων δεν κλείνει με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως. Ο ανακριτής αναμένεται να συνεχίσει την εξέταση προσώπων που βρίσκονταν ή εργάζονταν στο ιατρείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τι συνέβη από την προσέλευση του τραγουδιστή μέχρι τον θάνατό του. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να κληθούν και οι υπόλοιπες εργαζόμενες του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει κατά την προανακριτική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr, Topontiki