Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026, επιχείρηση διάσωσης δύο αναρριχητών στη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους. Το περιστατικό σημειώθηκε στο φαράγγι του Αττάβυρου, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Αττάβυρου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλιμάκιο πυροσβεστών είχε σπεύσει στην περιοχή του Αττάβυρου, στη Ρόδο, με σκοπό τον απεγκλωβισμό δύο αναρριχητών. Οι αναρριχητές είχαν εγκλωβιστεί σε ένα βραχώδες και ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση των ειδικών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η επιχείρηση είχε οργανωθεί με στόχο την ασφαλή προσέγγιση και την παροχή άμεσης βοήθειας στους δύο εγκλωβισμένους. Η μορφολογία του εδάφους και η δυσκολία πρόσβασης στο συγκεκριμένο βραχώδες σημείο απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών διάσωσης από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην αποστολή.

Η μοιραία πτώση του 52χρονου πυροσβέστη

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προσεγγίσει τους αναρριχητές και να τους προσφέρει βοήθεια, ο 52χρονος πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Η πτώση αυτή είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, προκαλώντας σοκ στους συναδέλφους του που επιχειρούσαν στο ίδιο σημείο.

Ο άτυχος πυροσβέστης συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τη ζωή του. Η απώλεια του 52χρονου πυροσβέστη βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεση κινητοποίηση και εντοπισμός με drone

Για το τραγικό περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης, με πρωταρχικό στόχο την παροχή βοήθειας στον τραυματία πυροσβέστη. Παράλληλα, καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες για την ασφαλή μεταφορά του από το δύσβατο σημείο του φαραγγιού, όπου είχε σημειωθεί η πτώση, προς ένα προσβάσιμο σημείο.

Ο 52χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε από ένα drone, το οποίο περιπολούσε στην ευρύτερη περιοχή του Αττάβυρου. Ο εντοπισμός του άτυχου άνδρα από το drone συνέβαλε στην ταχύτερη αντίδραση των σωστικών συνεργείων, αν και δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη μοιραία έκβαση της επιχείρησης.

Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διενεργήσουν λεπτομερή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και όλες οι λεπτομέρειες της μοιραίας πτώσης από το μεγάλο ύψος.

Στο σημείο της τραγωδίας σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδικό εξοπλισμό, με σκοπό να μπορέσουν να ανασύρουν τη σορό του άτυχου πυροσβέστη. Το έργο της ανάσυρσης κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό λόγω της απόκρημνης μορφολογίας του εδάφους της βραχώδους περιοχής του φαραγγιού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit