Ηγουμενίτσα: Οκτώ μαχαιριές στην πλάτη δέχτηκε η 25χρονη Πηνελόπη από τον πρώην σύντροφό της

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια γυναικοκτονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Κυριακής (20.9.26). Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε επτά έως οκτώ μαχαιριές στην πλάτη, καθώς και δύο διατομές στον τράχηλο, από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο δράστης, ο οποίος στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη Πηνελόπη έφερε επτά έως οκτώ χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν δύο διατομές στην περιοχή του τραχήλου, γεγονός που προστίθεται στην αγριότητα της επίθεσης. Κατά την εξέταση, εντοπίστηκε επίσης ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι της άτυχης γυναίκας, καθώς και άλλα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ο κ. Αϊβατίδης, ο οποίος πραγματοποίησε την ιατροδικαστική εξέταση, χαρακτήρισε την υπόθεση με τη γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα ως έγκλημα πάθους, βάσει των ευρημάτων. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια σαφή εικόνα της βίας που υπέστη το θύμα.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη και η νοσηλεία του

Ο 27χρονος πρώην σύντροφος της Πηνελόπης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της, έφερε τραύματα από απόπειρα αυτοχειρίας. Ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης εξέτασε και τον δράστη, διαπιστώνοντας τραύματα αυτοτραυματισμού στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Ειδικότερα, ένα από αυτά τα τραύματα ήταν αρκετά βαθύ, με συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός στον πνεύμονα.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Τα τραύματα που έφερε ο ίδιος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, είναι καταδεικτικά απόπειρας αυτοκτονίας. Η νοσηλεία του συνεχίζεται, καθιστώντας τον υπό φρούρηση.

Το χρονικό της δολοφονίας και οι πρώτες ενέργειες

Η άγρια γυναικοκτονία της 25χρονης Πηνελόπης έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (20.9.26) στην Ηγουμενίτσα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας νύχτας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξέταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα. Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, μετέβη στο σημείο για να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία, συλλέγοντας τα πρώτα στοιχεία.

Η ποινική δίωξη και η επικείμενη απολογία

Σε βάρος του 27χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν ανθρωποκτονία από δόλο. Επιπρόσθετα, ασκήθηκε ποινική δίωξη και για ναρκωτικά δισκία, τα οποία έφερε μαζί του ο κατηγορούμενος. Ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, και εκεί άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για την απολογία του και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο υπεράσπισης, αίτημα που αναμένεται να εξεταστεί.

Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα θα πουν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η ταφή της νεαρής γυναίκας θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης, όπου θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki