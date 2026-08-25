44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στη Μαγνησία

Ένας 44χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Πηγάδι Πτελεού του Δήμου Αλμυρού, στη Μαγνησία. Ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος το απόγευμα της Κυριακής, αν και ο θάνατός του εκτιμάται ότι είχε επέλθει τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας τον θάνατο σε αυτοκτονία.

Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος

Ο 44χρονος παραθέριζε μόνος του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλμυρού και δεν είχε κάποιον μαζί του στις διακοπές για να τον αναζητήσει. Αυτός ήταν και ο λόγος που κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό για δύο συνεχόμενα 24ωρα, κατά τα οποία δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος, όταν προβληματίστηκε από μία αρνητική οσμή που προερχόταν από το δωμάτιο. Αμέσως κλήθηκαν οι αρχές για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Η εύρεση και η αστυνομική έρευνα

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Τμήμα Αλμυρού, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας της περιοχής. Ο 44χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σαλόνι του ενοικιαζόμενου δωματίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός τουρίστας είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόχο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο, το οποίο είχε δέσει από ένα πόμολο πόρτας και από τον λαιμό του. Στη συνέχεια, άφησε το βάρος του να ελευθερωθεί, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο θάνατος του 44χρονου τουρίστα αποδόθηκε σε αυτοκτονία, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν άφησε πίσω του κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης του, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρά του. Ο τραγικός θάνατος του τουρίστα προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία του Πηγαδιού Πτελεού.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr