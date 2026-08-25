Ο Δήμος Πολυγύρου προχώρησε πρόσφατα σε μία ακόμη επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων ομπρελών και ξαπλώστρων από παραλία της Χαλκιδικής. Η συγκεκριμένη δράση είχε ως βασικό στόχο την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος είχε καταληφθεί από διάφορες παράνομες κατασκευές, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση. Το έργο των δημοτικών συνεργείων, ωστόσο, συνάντησε συγκεκριμένα εμπόδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απομάκρυνσης.

Νέα επιχείρηση στην παραλία Καλύβες

Η πρόσφατη επιχείρηση που οργάνωσε ο Δήμος Πολυγύρου έλαβε χώρα στην παραλία της περιοχής Καλύβες, η οποία βρίσκεται στη Χαλκιδική. Τα ειδικά συνεργεία του δήμου κινητοποιήθηκαν με συγκεκριμένο σκοπό: να απομακρύνουν τις «καβατζωμένες» ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα στον αιγιαλό, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο.

Αυτή η δράση αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του δήμου για την αποκατάσταση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους των παραλιών. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να αποδοθεί η παραλία στους πολίτες και τους επισκέπτες της, απαλλαγμένη από τις παράνομες καταλήψεις που δημιουργούσαν προβλήματα και αλλοίωναν τον χαρακτήρα του φυσικού τοπίου.

Το χρόνιο πρόβλημα των παραλιών

Το ζήτημα της παράνομης τοποθέτησης μόνιμων ομπρελών και ξαπλώστρων αποτελεί ένα σχεδόν χρόνιο και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα αυτή την κατάσταση, προσπαθώντας να επιλύσει το ζήτημα μέσω αντίστοιχων επιχειρήσεων ξηλώματος και απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών.

Παρόλα αυτά, οι προηγούμενες προσπάθειες του δήμου δεν είχαν την επιθυμητή, μακροπρόθεσμη επιτυχία στην οριστική επίλυση του προβλήματος. Οι παράνομες κατασκευές φέρεται να επανατοποθετούνται μετά από κάθε απομάκρυνση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο και καθιστώντας το πρόβλημα σχεδόν μόνιμο στην περιοχή, απαιτώντας συνεχείς παρεμβάσεις.

Εμπόδια στην απομάκρυνση των κατασκευών

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιχείρησης, τα συνεργεία του δήμου αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια στην απομάκρυνση ορισμένων από τις κατασκευές. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό από τις αρχές ότι μία από τις ομπρέλες που εντοπίστηκαν στην παραλία είχε πακτωθεί με σίδερο, καθιστώντας την αμετακίνητη με απλά μέσα.

Επιπλέον, μία άλλη ομπρέλα είχε στερεωθεί με τσιμέντο, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο της μετακίνησής της από τους υπαλλήλους του δήμου. Αυτές οι ιδιαίτερα επίμονες μέθοδοι στερέωσης των παράνομων κατασκευών προσέθεσαν επιπλέον χρόνο και απαιτούμενη προσπάθεια στην όλη επιχείρηση ξηλώματος, καθιστώντας την πιο περίπλοκη.

Σημαντικός αριθμός παράνομων κατασκευών

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός αντικειμένων τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. Τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν στην απομάκρυνση όχι μόνο των ομπρελών, αλλά και άλλων παράνομων κατασκευών που είχαν καταλάβει τον αιγιαλό.

Μεταξύ των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν περιλαμβάνονταν, εκτός από τις επίμαχες ομπρέλες, και διάφορες ξαπλώστρες, τραπέζια καθώς και καρέκλες. Η συλλογή αυτών των παράνομων εγκαταστάσεων υπογραμμίζει την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος της κατάληψης των παραλιών στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από: Reader