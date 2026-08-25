Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες στο Ιόνιο για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς. Ο επιχειρηματίας φέρεται να έπεσε από το ιστιοφόρο του, το «Theorema», ενώ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίαθ. Το μυστήριο εντείνεται από το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό τρεις ημέρες μετά την πτώση του άνδρα στη θάλασσα, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα.

Το χρονικό της εξαφάνισης στο Ιόνιο

Το θρίλερ της εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού άρχισε να ξετυλίγεται στις 21 Αυγούστου. Εκείνη την ημερομηνία, οι ιταλικές Αρχές ενημερώθηκαν από το ελληνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την πτώση ενός άνδρα από το ιστιοφόρο «Theorema». Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό συνεχίζονται αδιάκοπα στην περιοχή του Ιονίου, χωρίς ωστόσο να έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής.

Ο 66χρονος επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει το ταξίδι του μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίαθ, από τις Συρακούσες της Σικελίας. Ο προορισμός τους ήταν η Πύλος, ένα ταξίδι που έμελλε να πάρει μια απρόσμενη τροπή, οδηγώντας στην εξαφάνιση του Ισπανού.

Η εκδοχή της οικογένειας για την πτώση από το «Theorema»

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δοθεί από την οικογένεια του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό, το περιστατικό συνέβη ενώ ο επιχειρηματίας είχε πιάσει έναν τόνο. Την ώρα που βρισκόταν στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου, φέρεται να γλίστρησε στο αίμα του ψαριού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα.

Η σύζυγός του, Κάρμεν Ντίαθ, υποστηρίζει ότι προσπάθησε να τον βοηθήσει τη στιγμή της πτώσης. Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς δεν κατάφερε να σταματήσει την πορεία του ιστιοφόρου. Το «Theorema» συνέχισε την πλεύση του, απομακρύνοντας τη γυναίκα από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

Ερωτήματα για την καθυστέρηση ειδοποίησης των Αρχών

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία που ερευνώνται από τις Αρχές είναι η καθυστέρηση των τριών ημερών μέχρι την ειδοποίηση για το περιστατικό. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η Κάρμεν Ντίαθ βρέθηκε σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση του συζύγου της και παρέμεινε μόνη της πάνω στο σκάφος για αυτό το διάστημα.

Επιπλέον, η γυναίκα φέρεται να μην μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια νωρίτερα, επικαλούμενη έλλειψη τηλεφωνικού σήματος στην περιοχή όπου βρισκόταν το ιστιοφόρο. Αυτή η παράμετρος αποτελεί αντικείμενο έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στην τριήμερη καθυστέρηση.

Συντονισμός των ερευνών από Ιταλία και Ελλάδα

Τελικά, όταν η Κάρμεν Ντίαθ απέκτησε τηλεφωνική κάλυψη, επικοινώνησε με έναν φίλο της οικογένειας, ο οποίος διέθετε εμπειρία και γνώσεις ναυσιπλοΐας. Αυτός ο φίλος ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες Αρχές.

Μετά την ενημέρωση, κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες διάσωσης τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Η ιταλική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε στο Euronews ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 66χρονου παραμένει ενεργή, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει κανένα αποτέλεσμα στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες συντονίζονται από την Ακτοφυλακή του Ρέτζιο Καλάμπρια και επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η περιοχή προσδιορίστηκε με βάση το τελευταίο στίγμα AIS του ιστιοφόρου «Theorema», το οποίο βρίσκεται περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis