Το μυστήριο της εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού στο Ιόνιο: Στο επίκεντρο η σύζυγός του

Οι Αρχές ερευνούν κομβικά στοιχεία για να φωτιστεί το μυστήριο της εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό στο Ιόνιο. Ο επιχειρηματίας φέρεται να έπεσε από το ιστιοφόρο του, το «Theorema», ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ωστόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πάνω στο σκάφος και κυρίως για τις τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έρευνες στο Ιόνιο

Η ιταλική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 66χρονου παραμένει ενεργή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδώσει καρπούς. Το θρίλερ ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου, όταν οι ιταλικές Αρχές ενημερώθηκαν από το ελληνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την πτώση του άνδρα από το ιστιοφόρο.

Οι έρευνες συντονίζονται από την Ακτοφυλακή του Ρέτζιο Καλάμπρια. Επικεντρώνονται σε μια περιοχή που προσδιορίστηκε με βάση το τελευταίο στίγμα AIS του ιστιοφόρου, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento. Η συγκεκριμένη ζώνη βρίσκεται εντός της ιταλικής περιοχής έρευνας και διάσωσης.

Η εκδοχή της οικογένειας

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει μεταφέρει η οικογένεια του επιχειρηματία, ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό είχε πιάσει έναν τόνο. Την ώρα που βρισκόταν στο κατάστρωμα, γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του φέρεται να προσπάθησε να τον βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να σταματήσει το ιστιοφόρο. Το σκάφος συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

Οι τρεις ημέρες σιωπής

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και παρέμεινε για περίπου τρεις ημέρες μόνη της πάνω στο σκάφος. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, δεν μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια λόγω έλλειψης τηλεφωνικού σήματος.

Όταν τελικά απέκτησε κάλυψη, επικοινώνησε με φίλο της οικογένειας που είχε γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εκείνος ενημέρωσε τις ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης, οι οποίες στη συνέχεια κινητοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές σε Ιταλία και Ελλάδα.

Η στάση της συζύγου στην Πύλο

Η σύζυγος του εξαφανισμένου επιχειρηματία, Κάρμεν Ντίαθ, παραμένει έκτοτε στην Πύλο. Σύμφωνα με τον γιο της, Σέρχιο, αρνείται να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς τον σύζυγό της. «Μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς, δεν θέλω να επιστρέψω», επαναλαμβάνει η ίδια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr