38Χρονη στη Βραζιλία παρίστανε την 12χρονη με αυτισμό και εξαπάτησε ζευγάρι

Μια υπόθεση απάτης και πλαστοπροσωπίας απασχολεί τη Βραζιλία, όπου μια 38χρονη γυναίκα, η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, κατάφερε να εξαπατήσει ένα ζευγάρι, πείθοντάς τους ότι ήταν 12 ετών και ότι έπασχε από αυτισμό και νοητική αναπηρία. Η Ολιβέιρα εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη του ζευγαριού, το οποίο για πάνω από έναν χρόνο τη φρόντιζε, πιστεύοντας ότι ήταν ένα παιδί που χρειαζόταν βοήθεια. Η απάτη αποκαλύφθηκε έπειτα από 14 μήνες, οδηγώντας στη σύλληψη και την καταδίκη της.

Η απάτη που κράτησε πάνω από έναν χρόνο

Για περισσότερο από έναν χρόνο, η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα διατήρησε την ψεύτικη ταυτότητα της 12χρονης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μιλούσε με παιδική φωνή, ενώ προσποιούνταν ότι είχε αυτισμό και νοητική αναπηρία. Για να ενισχύσει την προσποίηση της παιδικής της ηλικίας, η 38χρονη έπινε γάλα από μπιμπερό και χρησιμοποιούσε πιπίλες, δημιουργώντας μια πειστική εικόνα για το ζευγάρι που την είχε υιοθετήσει συναισθηματικά.

Η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη του ζευγαριού, το οποίο την φρόντιζε και της παρείχε στοργή, πιστεύοντας ότι προσέφερε βοήθεια σε ένα ευάλωτο παιδί. Η απάτη αυτή διήρκεσε για 14 μήνες, κατά τους οποίους το ζευγάρι βρισκόταν σε πλήρη άγνοια της πραγματικής ταυτότητας και ηλικίας της Ολιβέιρα.

Η αποκάλυψη και η σύλληψη

Η απάτη της Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα έφτασε στο τέλος της χάρη στην παρατηρητικότητα ενός συγγενή της οικογένειας, ο οποίος υποψιάστηκε την πραγματική της ηλικία και την κατάσταση της υγείας της. Οι υποψίες αυτές οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην κινητοποίηση των αρχών.

Η Ολιβέιρα συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου, μετά την αποκάλυψη της πλαστοπροσωπίας της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία διαπίστωσε ότι η 38χρονη είχε ιστορικό απάτης και πλαστοπροσωπίας, με παρόμοιες ενέργειες να έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της Βραζιλίας, υποδεικνύοντας ένα μοτίβο συμπεριφοράς.

Η ομολογία και το κίνητρο

Μετά τη σύλληψή της και την αποκάλυψη των πράξεών της, η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα ομολόγησε την απάτη και φυλακίστηκε. Παραδέχτηκε τις πράξεις της, ωστόσο αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να εξαπατήσει οικονομικά την οικογένεια που την φιλοξενούσε.

Σύμφωνα με τη δική της δήλωση, το κίνητρο πίσω από την απάτη ήταν η επιθυμία της να νιώσει τη στοργή και τη φροντίδα που, όπως ισχυρίστηκε, της έλειψαν κατά την παιδική της ηλικία. Η δήλωση αυτή προσπάθησε να εξηγήσει την ψυχολογική διάσταση πίσω από την προσπάθειά της να ζήσει ως παιδί.

Η δικαστική απόφαση και οι κατηγορίες

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, και στις 20 Αυγούστου, το δικαστήριο καταδίκασε την Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα. Οι κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν και για τις οποίες κρίθηκε ένοχη ήταν απάτη και πλαστοπροσωπία. Επιπλέον, το δικαστήριο την καταδίκασε και για «συναισθηματική απαγωγή» του ζευγαριού, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική εκμετάλλευση που υπέστησαν οι θετοί γονείς της, οι οποίοι την φρόντιζαν και την αγαπούσαν ως 12χρονη για 14 μήνες.

Προηγούμενο ιστορικό και η υπόθεση «Orphan»

Η υπόθεση της Ολιβέιρα δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα προσπάθησε να εξαπατήσει τις αρχές και πολίτες. Το 2023, η τότε 35χρονη γυναίκα είχε έρθει σε επαφή με μια οργάνωση προστασίας ανηλίκων στη Βραζιλία, χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα Γκάμπριελ. Τότε, είχε ισχυριστεί ότι ήταν 12 ετών, ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ότι είχε δραπετεύσει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

Για να υποστηρίξει την απάτη της, φέρεται να μίλησε και πάλι με ψηλή και παιδική φωνή. Επίσης, για να δικαιολογήσει την ενήλικη εμφάνισή της, είχε ισχυριστεί ότι στο παρελθόν είχε αυτισμό και της είχαν χορηγηθεί ορμόνες, οι οποίες την έκαναν να φαίνεται μεγαλύτερη από την υποτιθέμενη ηλικία της. Η υπόθεση αυτή προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον στη Βραζιλία, με πολλούς να την παρομοιάζουν με την πραγματική ιστορία που ενέπνευσε την ταινία τρόμου «Orphan».

Με πληροφορίες από: Topontiki