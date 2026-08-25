Η κωμωδία «Πετάει, πετάει» συνεχίζει τις παραστάσεις της στο θέατρο Αλέα

Η σπαρταριστή κωμωδία «ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ», σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Βάσιας Παναγοπούλου, συνεχίζει τις παραστάσεις της στο θερινό θέατρο ΑΛΕΑ. Το έργο, βασισμένο στην κλασική φάρσα «BOEING BOEING» του Marc Camoletti, θα είναι διαθέσιμο για το κοινό από τις 28 Αυγούστου και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Η παράσταση, με ένα νεανικό και ταλαντούχο «πλήρωμα» ηθοποιών, υπόσχεται ξεκαρδιστικές στιγμές και απρόβλεπτες κωμικές ανατροπές.

Η πλοκή της κωμωδίας

Στην ελληνική απόδοση της κλασικής φάρσας του Γάλλου Marc Camoletti, ο Μάνος, τον οποίο υποδύεται ο Αλέξανδρος Μαρτίδης, είναι ένας σύγχρονος playboy και πετυχημένος αρχιτέκτονας. Ο Μάνος παίζει σε τριπλό ταμπλό το επικίνδυνο χόμπι της πολυγαμίας, διατηρώντας ταυτόχρονες σχέσεις με τρεις όμορφες αεροσυνοδούς.

Οι τρεις γυναίκες είναι η Τουρκάλα Χούλια, την οποία ενσαρκώνει η Κατερίνα Μπαξεβανάκη, η Ιταλίδα Γκαμπριέλα, με την Ειρήνη Τάσσου στον ρόλο, και η Γερμανίδα Γκρέτχεν, την οποία υποδύεται η Δήμητρα Δερζέκου. Οι πτήσεις τους τις φέρνουν καθημερινά στην ερωτική φωλιά του Μάνου, πάντα όμως σε διαφορετικές ώρες, διασφαλίζοντας ότι η μία δεν γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης.

Αναπάντεχες ανατροπές και κωμικές καταστάσεις

Η προσεκτικά δομημένη ζωή του Μάνου ανατρέπεται όταν ο παιδικός του φίλος από την Κρήτη, ο ερωτύλος σύντεκνος Σήφης, τον επισκέπτεται. Ο Σήφης, τον οποίο υποδύεται ο Θανάσης Βισκαδουράκης, μετακομίζει στην Αθήνα την ίδια ημέρα που αναπάντεχα αλλάζει το πρόγραμμα πτήσεων των τριών αεροσυνοδών.

Ξαφνικά, οι τρεις αεροσυνοδοί θα πρέπει να μείνουν στην ερωτική φωλιά την ίδια ημέρα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, γεμάτη ξεκαρδιστικές και απρόβλεπτες κωμικές ανατροπές, με αποκορύφωμα ένα απογειωτικό και ανατρεπτικό φινάλε.

Το καλλιτεχνικό «πλήρωμα» της παράστασης

Στην προσπάθεια να διαχειριστούν το χάος που δημιουργείται, η έμπιστη και πανέξυπνη οικονόμος του Μάνου, η δαιμόνια Κούλα, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Κούλα, την οποία υποδύεται η Δήμητρα Κολλά, λειτουργεί ως φύλακας άγγελος του πρωταγωνιστή, μαζί με τον επιστήθιο φίλο του.

Το καλλιτεχνικό «πλήρωμα» της παράστασης περιλαμβάνει τους ηθοποιούς Θανάση Βισκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη και Δήμητρα Δερζέκου. Τη διασκευή του έργου για την ελληνική σκηνή υπογράφουν οι Στέλιος Παπαδόπουλος και Γιώργος Βάλαρης.

Οι δηλώσεις της σκηνοθέτιδας Βάσιας Παναγοπούλου

Η Βάσια Παναγοπούλου, που έχει αναλάβει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία του έργου, εξέφρασε τη χαρά της για τη συνάντηση και τη συνεργασία της με τους άξιους ηθοποιούς. Δήλωσε ότι μαζί τους βάζουν ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς η παράσταση βασίζεται σε μια διεθνώς επιτυχημένη κωμωδία.

Η σκηνοθέτιδα υπογράμμισε ότι η φαρσοκωμωδία είναι ένα δύσκολο είδος, το οποίο απαιτεί δεξιοτεχνία, ρυθμό και μαθηματική εκτέλεση από τους ηθοποιούς. Παρόλα αυτά, το χαρακτήρισε πολύτιμο στις σημερινές συνθήκες, όπου οι άνθρωποι αναζητούν τη χαρά και το γέλιο σαν όαση.

Αναφερόμενη στο θέατρο Αλέα, η κυρία Παναγοπούλου σημείωσε ότι συστήθηκε μόλις πέρσι στο θεατρόφιλο κοινό και φιλοδοξεί να κάνει τα καλοκαίρια στην πόλη θεατρικά και μαγικά. Τέλος, εξέφρασε την τιμή της που κλήθηκε να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του θεάτρου, καθώς το θέατρο παραμένει σταθερά η μεγάλη της αγάπη.

Με πληροφορίες από: Enikos