Μια σημαντική καινοτομία εισάγεται στη χώρα μας με την υλοποίηση ψηφιακής επαλήθευσης ηλικίας, μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet. Αυτή η πρωτοβουλία, που αναπτύσσεται από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων και στην αποτροπή της πρόσβασης σε επιβλαβή προϊόντα όπως ο καπνός και το αλκοόλ.

Σκοποί και στόχοι του ψηφιακού πλαισίου

Η νέα αυτή ρύθμιση έρχεται ως συνέχεια του πρόσφατου νόμου για τη δημόσια υγεία και έχει σχεδιαστεί να ενισχύσει την εφαρμογή του νόμου μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ο κύριος στόχος είναι η προστασία των νέων και η πρόληψη της χρήσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε νεαρή ηλικία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν πέντε βασικούς άξονες:

1. Μέτρα πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων. 2. Αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς. 3. Ειδική ρύθμιση για νέα προϊόντα νικοτίνης. 4. Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχου. 5. Ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και κυρώσεων.

Η νομοθεσία εισάγει την υποχρέωση για τους πωλητές να επαληθεύουν την ηλικία των αγοραστών, με ποινές για όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Δηλώσεις υπουργών

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει, ώστε να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας». Υπογράμμισε επίσης ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, με τον συντονισμό των υπουργείων να διασφαλίζει την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

Λειτουργία της ψηφιακής επαλήθευσης ηλικίας

Η διαδικασία ταυτοποίησης θα γίνεται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet. Στα σημεία λιανικής, οι πωλητές θα επιλέγουν την απαιτούμενη ηλικιακή ομάδα, και το σύστημα θα παράγει ένα QR code. Ο υποψήφιος αγοραστής θα σκανάρει το QR είτε με το Gov.gr Wallet είτε με το Kids Wallet, επιτρέποντας την κοινοποίηση ενός πιστοποιητικού επιβεβαίωσης ηλικίας.

Το σύστημα θα εμφανίζει μια πράσινη ή κόκκινη ένδειξη στον πωλητή, ενημερώνοντάς τον αν η πώληση επιτρέπεται ή όχι, χωρίς να αποκαλύπτεται η ακριβής ηλικία του αγοραστή.

Ρυθμίσεις για χώρους διασκέδασης

Παράλληλα, αυστηρές ρυθμίσεις θα ισχύουν για την είσοδο ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης. Η είσοδος σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα θα απαγορεύεται, εκτός αν πρόκειται για ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.

Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων

Ένα σημαντικό εργαλείο εποπτείας είναι το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr), όπου θα εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Αυτό θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς και τη βελτίωση της εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές.

Σχολιασμός

Η νέα ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα. Με την εφαρμογή αυτών των ψηφιακών εργαλείων, οι Αρχές ελπίζουν να περιορίσουν την πρόσβαση σε επικίνδυνα προϊόντα, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Το μέλλον της εφαρμογής αυτής θα εξαρτηθεί από την αποδοχή και την υποστήριξη της κοινωνίας, καθώς και από την αποτελεσματική υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων.

