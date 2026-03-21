Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα 7χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής στη Βέροια.

Τραυματισμός και πρώτες βοήθειες

Η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη, καθώς υπέστη ρήξη σπλήνας και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τον 7χρονο στο νοσοκομείο της Βέροιας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν την ανάγκη για άμεση διακομιδή σε πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο, το ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες.

Στήριξη από τις αρχές

Η διαδικασία της διακομιδής δεν ήταν απλή, καθώς απαιτήθηκε η συνδρομή δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) για να διασφαλιστεί η ασφαλής και γρήγορη μεταφορά του παιδιού. Η συνεργασία των υπηρεσιών ήταν κρίσιμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δείχνοντας την αμεσότητα και την προθυμία των αρχών να ανταποκριθούν σε επειγόντως περιστατικά.

Καταληκτικές σκέψεις

Η κατάσταση του 7χρονου απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και ενδεχομένως χειρουργικές επεμβάσεις. Η κοινότητα της Βέροιας είναι σοκαρισμένη από το περιστατικό και όλοι αναμένουν με αγωνία νέα για την πορεία της υγείας του παιδιού.

Διαβάστε ακόμα: Δημάρχος Άη Στράτη: Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου και η πορεία του φαίνεται αισιόδοξη