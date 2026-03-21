Η εύρεση ενός πτώματος μέσα σε βαλίτσα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έχει αναστατώσει τις αρχές, που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έχει αναλάβει την υπόθεση, αποκαλύπτοντας στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στο σκοτεινό γρίφο.

Η ανακάλυψη της βαλίτσας

Η βαλίτσα με το πτώμα της άγνωστης γυναίκας βρέθηκε σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από εγκατάλειψη και γίνεται συχνά χώρος απόρριψης σκουπιδιών. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης, ανέφερε ότι η περιοχή δεν είναι ερημική, καθώς πολλοί τουρίστες την επισκέπτονται μέχρι το Νοέμβριο, κάτι που ενισχύει το μυστήριο της υπόθεσης. Επιπλέον, η πυκνή βλάστηση και τα ψηλά χόρτα λειτουργούν σαν φυσική «ασπίδα», κρύβοντας οτιδήποτε βρίσκεται εκεί.

Το στοιχείο-κλειδί της βέρας

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης είναι η χρυσή βέρα που βρέθηκε μαζί με το πτώμα. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προσέγγισε έναν έμπειρο χρυσοχόο, ο οποίος επισήμανε ότι η βέρα φέρει διακριτικά σημάδια που μπορούν να αποκαλύψουν την προέλευση της, ακόμη και το εργαστήριο που τη δημιούργησε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμες πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας.

Η τοπική κοινωνία και η άγνοια

Παρόλο που η περιοχή δεν είναι απομονωμένη, οι κάτοικοι του Πευκοχωρίου εκφράζουν την άγνοια τους για το συμβάν. Σύμφωνα με μαρτυρίες στην εκπομπή, κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Η απουσία αστυνόμευσης και η ελεύθερη απόρριψη απορριμμάτων πιθανόν να εξηγούν γιατί η βαλίτσα παρέμεινε κρυμμένη για τόσο καιρό. Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, η περιοχή φιλοξενεί και πολλούς εποχικούς εργαζόμενους, κάτι που περιπλέκει περαιτέρω την ταυτοποίηση του θύματος.

Η κίνηση στην παραλιακή ζώνη

Ένα άλλο στοιχείο που αναδείχθηκε είναι η αυξημένη κίνηση στην παραλιακή ζώνη, όπου λειτουργούσαν τουλάχιστον δέκα beach bars έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των καταστημάτων ανέφερε ότι το μαγαζί του βρισκόταν μόλις διακόσια μέτρα από το σημείο και λειτουργούσε μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή είναι δύσβατη και δεν επιτρέπει τυχαία πρόσβαση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο δράστης γνώριζε καλά το σημείο.

Η αστυνομική έρευνα

Η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν ότι η περιοχή είναι ανεξέλεγκτη για χρόνια. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η βέρα παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και την αποκάλυψη του δράστη.

Το μυστήριο της «βαλίτσας του θανάτου» στη Χαλκιδική παραμένει άλυτο, με την τοπική κοινωνία να περιμένει απαντήσεις και την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες.

