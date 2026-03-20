Η Βέροια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενός σοβαρού περιστατικού βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Μια 24χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από άγριο ξυλοδαρμό, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα, ο οποίος ομολόγησε την πράξη.

Το περιστατικό

Η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν η 24χρονη συναντήθηκε με τον 20χρονο σε μια πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομία, η γυναίκα βρέθηκε άγρια χτυπημένη στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή της.

Η ομολογία του δράστη

Μετά την προσαγωγή του από την αστυνομία της Βέροιας, ο 20χρονος άνδρας, που ήταν γνωστός της κοπέλας, ομολόγησε την επίθεση. Υπό την πίεση της προανάκρισης, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι, μετά από έναν καβγά, η 24χρονη τον επιτέθηκε πρώτη, και εκείνος ανταπέδωσε τα χτυπήματα πριν φύγει από το σημείο.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του δράστη εξετάζοντας το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και το βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής. Από τις συνομιλίες στο κινητό της, προέκυψε ότι οι δύο τους είχαν επικοινωνήσει λίγο πριν τη συνάντηση, ενώ το βίντεο κατέγραψε τον 20χρονο να φεύγει από το σημείο μετά το συμβάν.

Συναλλαγές και παρελθόν

Ο δράστης, όπως φαίνεται από τις πληροφορίες, έχει στενή συγγενική σχέση με έναν παλιό παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βέροια, γεγονός που ίσως προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο περιστατικό. Ήδη, η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία και η έκδοση εντάλματος σύλληψης είναι ζήτημα χρόνου.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στην απόκτηση περισσότερων στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες του περιστατικού και τυχόν άλλες εμπλεκόμενες πλευρές.

Αντίδραση της κοινωνίας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη Βέροια, με την τοπική κοινωνία να ζητά δικαιοσύνη και να εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη βία κατά των γυναικών. Οι κάτοικοι έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς την οικογένεια της 24χρονης, ενώ το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε εθνικό επίπεδο.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων βίας και την αυστηρότερη τιμωρία των δραστών. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών καλούν τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών και την υποστήριξη των θυμάτων.

Η επόμενη μέρα

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η 24χρονη παραμένει νοσηλευόμενη και η υγεία της αποτελεί προτεραιότητα για την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί. Οι αρχές δεσμεύονται να ολοκληρώσουν την έρευνα με διαφάνεια και να αποδώσουν δικαιοσύνη, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.

