Δημάρχος Άη Στράτη: Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου και η πορεία του φαίνεται αισιόδοξη

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη από τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Η κατάσταση της υγείας του είχε προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του με καρκίνο, συγκινώντας πολλούς.

Μετά την επέμβαση: Αισιοδοξία και στήριξη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Άη Στράτη, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον έως την Κυριακή 22 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν θα είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μαζί του, γεγονός που ανησυχεί αρκετούς πολίτες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους.

Η ανάρτηση της Ολυμπίας Λασπατζάκη, συνεργάτιδας του νοσοκομείου, προσέφερε στιγμές χαράς, καθώς δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του δημάρχου μετά την επέμβαση. Μαζί με την εικόνα, ανήρτησε και το μήνυμα: «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα». Αυτή η δήλωση επιβεβαίωσε ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά.

Στήριξη από την τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία έχει δείξει μεγάλη στήριξη προς τον δήμαρχο, ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των πολιτών με την αφοσίωσή του στα κοινά. Όλοι αναμένουν την γρήγορη ανάρρωσή του και την επιστροφή του στα καθήκοντά του.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Σινάνη δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό, αλλά αφορά και την ευρύτερη κοινότητα που τον έχει επιλέξει για να την εκπροσωπήσει. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι του νησιού, η δύναμη και η αισιοδοξία του δημάρχου είναι χαρακτηριστικά που τους εμπνέουν και τους δίνουν ελπίδα.

Σημαντικές εξελίξεις και η συνέχεια

Στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την υγεία του, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σινάνης είχε πρόσφατα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος του εξέφρασε την υποστήριξή του, δηλώνοντας ότι θα είναι δίπλα του σε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Η κατάσταση υγείας του δημάρχου του Άη Στράτη αναμένεται να παρακολουθείται στενά, καθώς η κοινότητα ελπίζει σε μια πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στην κανονικότητα.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από πτώση από πατίνι: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος