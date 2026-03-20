Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ καταγράφηκε πρόσφατα στην περιοχή της Ηπείρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Αυτή ήταν η δεύτερη δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή, ενώ η πρώτη ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του τελευταίου σεισμού εντοπίστηκε κοντά στα Ιωάννινα, και πιο συγκεκριμένα 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 20,3 χιλιόμετρα.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμης Λέκκας, σε δηλώσεις του στο enikos.gr, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σεισμική ακολουθία πιθανότατα θα συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο η δραστηριότητα συνεχίζεται, και εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες», σημείωσε. Ο ίδιος επεσήμανε ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά μικρά ρήγματα που ενεργοποιούνται και προκαλούν αυτή την ακολουθία δονήσεων.

Σεισμική δραστηριότητα και ανησυχία

Η περιοχή της Ηπείρου δεν είναι άγνωστη στις σεισμικές δονήσεις, και οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι ζουν σε μια ζώνη αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η σειρά των πρόσφατων δονήσεων προκαλεί ανησυχία, κυρίως λόγω της συχνότητάς τους. Ο σεισμός των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας ήταν ο πρώτος που καταγράφηκε, και ακολούθησε η δόνηση των 4,7 Ρίχτερ, αυξάνοντας την ένταση της κατάστασης.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι ειδικοί συνιστούν προσοχή και ψυχραιμία στους πολίτες. Η εμπειρία από παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν δείχνει ότι οι σεισμοί αυτής της κλίμακας σπάνια προκαλούν σοβαρές ζημιές, ωστόσο η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο μεγαλύτερης δόνησης.

Η γεωλογική ιδιαιτερότητα της περιοχής

Η περιοχή της Ηπείρου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών μικρών ρηγμάτων, τα οποία συχνά ενεργοποιούνται σε περιόδους αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η γεωλογική ιδιαιτερότητα είναι η αιτία της συχνής σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Αν και τα ρήγματα είναι γενικά μικρά, η συνδυασμένη τους δράση μπορεί να προκαλέσει σεισμούς που γίνονται αισθητοί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ευθύμης Λέκκας εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα στην Ήπειρο είναι αναμενόμενη λόγω της γεωλογικής της σύστασης και ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, αν και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Αντιδράσεις και προτάσεις

Καθώς οι σεισμοί συνεχίζονται, οι τοπικές αρχές είναι σε επαγρύπνηση, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για την περίπτωση ισχυρότερων σεισμών και να διατηρούν την ψυχραιμία τους.

Η εμπειρία από προηγούμενες σεισμικές δραστηριότητες στην περιοχή δείχνει ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η προετοιμασία και η ενημέρωση. Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τους σεισμολόγους, προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες είναι καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην Ήπειρο υπογραμμίζει τη συνεχή ανάγκη για προετοιμασία και προσοχή στις σεισμογενείς περιοχές. Οι αρχές και οι πολίτες πρέπει να συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, διατηρώντας την ψυχραιμία τους και εφαρμόζοντας τα μέτρα ασφαλείας που συνιστούν οι ειδικοί.

