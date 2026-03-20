Χωρίς ταξί στην Αττική: Συνέχεια της απεργίας από τους οδηγούς

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, οι οδηγοί ταξί στην Αττική συνεχίζουν την απεργία τους, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να καλεί σε συγκέντρωση στις 10:30 στα γραφεία του, χωρίς τη συμμετοχή των οχημάτων τους. Η κινητοποίηση αυτή είναι μια αντίδραση στο προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Το Συνδικάτο ζητά μεταξύ άλλων την παράταση του μέτρου ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2035, καθώς θεωρούν ότι οι τρέχουσες τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων είναι υπερβολικά υψηλές και οι υποδομές που απαιτούνται για τη στήριξή τους είναι ανύπαρκτες.

Αντιπαράθεση με την κυβέρνηση

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το άρθρο 52 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο εταιρειών ενοικίασης οχημάτων με οδηγό στην αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς αυτές θα μπορούν να εκτελούν αστικές διαδρομές που παραδοσιακά ανήκουν στους οδηγούς ταξί.

Επιπλέον, οι αυτοκινητιστές εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τη διάταξη που προβλέπει αξιολόγηση μέσω QR Code, ενώ έχουν ήδη προαναγγείλει περαιτέρω κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους σε πανελλαδικό επίπεδο, χωρίς να έχουν οριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η συνέχιση της απεργίας από τους οδηγούς ταξί αναδεικνύει τις σοβαρές ανησυχίες του κλάδου σχετικά με την προοπτική ενός νομοσχεδίου που θεωρούν ότι θα πλήξει την επαγγελματική τους ασφάλεια και τα δικαιώματά τους. Η αντίθεση στις νέες ρυθμίσεις που εισάγει η κυβέρνηση υπογραμμίζει την ανάγκη για διάλογο και εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ καινοτομίας και διατήρησης της βιωσιμότητας των παραδοσιακών επαγγελματικών μοντέλων.

Διαβάστε ακόμα: Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους: Νέες ρυθμίσεις και ερωτήσεις