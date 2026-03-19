Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους: Νέες ρυθμίσεις και ερωτήσεις

Στις 19 Μαρτίου 2026, παρουσιάστηκε ο «Οδικός Χάρτης και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους». Το νέο αυτό πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων, εισάγοντας σειρά ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τους ελέγχους και θα περιορίσουν την πρόσβαση των νέων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων

Μία από τις κύριες καινοτομίες αφορά τη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr). Μέσω αυτού, όλοι οι πωλητές καπνικών και αλκοολούχων ποτών θα υποχρεούνται να εγγράφονται υποχρεωτικά, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση και την καταγραφή των πωλήσεων. Οι έλεγχοι θα γίνονται με τη χρήση πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει QR code, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία.

Περιορισμοί στις δημόσιες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, δημιουργείται επίσης μια πλατφόρμα (events.gov.gr) για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό να περιοριστεί η παρουσία ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Αυτό αποσκοπεί στην προστασία των νέων από τις επιβλαβείς συνέπειες της έκθεσής τους σε αλκοόλ και καπνό.

Ρυθμίσεις για ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα

Επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο ρυθμίζει και την πώληση ηλεκτρικών θερμαινόμενων προϊόντων, καθώς και των προϊόντων νικοτίνης και σακουλιών νικοτίνης. Αυτά τα προϊόντα απαγορεύεται να πωλούνται σε ανηλίκους μέσω αυτόματων πωλητών, απαιτώντας ειδική διάθεση μόνο μέσω υπαλλήλου. Αυτή η κίνηση ενισχύει τη διαφάνεια και την εποπτεία της αγοράς, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία στους νέους.

Συμπέρασμα

Η νέα νομοθεσία επιδιώκει να διασφαλίσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους ανηλίκους, περιορίζοντας την πρόσβαση σε επικίνδυνα προϊόντα. Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία τους και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση καπνού και αλκοόλ από ανηλίκους.

Οι νέες ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας των νέων. Με τις ψηφιακές καινοτομίες και τους αυστηρούς ελέγχους, ελπίζεται ότι θα μειωθούν οι πωλήσεις σε ανηλίκους και θα προαχθεί η υγειονομική ασφάλεια των νέων. Η επιτυχία αυτών των μέτρων, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων από τους πωλητές και τις αρχές.

