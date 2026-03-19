Η υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης εξελίσσεται με δραματικούς ρυθμούς, καθώς δύο άτομα, που φέρονται να ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Ο 19χρονος, που παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, καθώς και ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Εισαγγελική Αρχή αποφάσισε να ασκήσει δίωξη σε βάρος αυτών των δύο ατόμων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, μετά την εξέταση σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν και πλημμεληματικές πράξεις όπως η συμμετοχή σε συμμορία και η κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων.

Προθεσμία και ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση

Ο 19χρονος, που κρατείται από την περασμένη Κυριακή, είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, ωστόσο ζήτησε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις το πρωί του Σαββάτου. Μέχρι τότε, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της παρέλευσης του ανώτατου χρόνου κράτησης.

Σημαντική είναι η σύνδεση του αιτήματος αναβάθμισης της κατηγορίας με τα ευρήματα από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναφέρεται σε τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του 23χρονου, προερχόμενα από άγνωστα αντικείμενα.

Ισχυρισμός για άμυνα

Κατά την απολογία του, ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην πράξη του υπό καθεστώς άμυνας, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Η κατάθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την οξυμένη κατάσταση που επικρατεί γύρω από την υπόθεση, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Κλεομένη είναι εξαιρετικά περίπλοκη και οι νέες εξελίξεις προσθέτουν ακόμα περισσότερη ένταση στην ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα. Οι λεπτομέρειες που προκύπτουν από τις ιατροδικαστικές ανακρίσεις και οι ισχυρισμοί περί άμυνας του κατηγορούμενου αναδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με το συμβάν. Η κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την απόδοση δικαιοσύνης σε αυτή την τραγική υπόθεση.

