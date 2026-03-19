Στις πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησε μια σημαντική επιτυχία στην αεράμυνα της περιοχής καταρρίπτοντας δύο βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι προέρχονταν από το Ιράν. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τα βλήματα εκτοξεύθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στην διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept».

Οι ελληνικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, εκτελώντας δύο βολές και πετυχαίνοντας την κατάρριψη των στόχων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής. Αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει την ικανότητα και την ετοιμότητα της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, η οποία συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Αντίκτυποι και δηλώσεις αξιωματούχων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την επιτυχία αυτή ως απόδειξη της αξιόμαχης φύσης της ελληνικής συστοιχίας Patriot. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι οι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας. «Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προστασία των διυλιστηρίων και των μονάδων παραγωγής πετρελαίου είναι υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα εν μέσω της διαρκούς αύξησης των τιμών του πετρελαίου που αποτελεί απειλή για τους πολίτες παγκοσμίως.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η κατάρριψη των πυραύλων προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία θέτει ζητήματα σχετικά με την εμπλοκή της Ελλάδας στη σύγκρουση στην περιοχή. Οι αντιδράσεις αυτές δείχνουν την ευαισθησία του θέματος, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων και των συγκρούσεων στην περιοχή, καθιστώντας την αεράμυνα και τη στρατηγική παρουσία των ελληνικών δυνάμεων ακόμα πιο κρίσιμη.

Η επιτυχία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αναμφίβολα αναδεικνύει την ικανότητα της χώρας να συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς αποστολές αεράμυνας. Η αντίκρουση των βαλλιστικών πυραύλων υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές αμυντικές στρατηγικές σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Παράλληλα, η πολιτική διάσταση του θέματος δείχνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας σε τέτοιες επιχειρήσεις θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

