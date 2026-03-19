ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για παραπλανητικά SMS – Πώς να προστατευτείτε

Ο ΕΟΠΥΥ έχει προειδοποιήσει τους ασφαλισμένους του σχετικά με την αποστολή παραπλανητικών SMS που κυκλοφορούν και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες. Αυτά τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις δήθεν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, υποσχόμενα επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες τους.

Πώς να αναγνωρίσετε τα απατηλά μηνύματα

Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα σημάδια που υποδεικνύουν ότι ένα μήνυμα είναι πιθανώς απατηλό:

1. **Μη επίσημος αποστολέας**: Η διεύθυνση email από την οποία προέρχεται το μήνυμα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις του οργανισμού τελειώνουν σε **@eopyy.gov.gr**. Προσέξτε για διευθύνσεις όπως **@client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com**, κ.ά.

2. **Γενική προσφώνηση**: Αν το μήνυμα ξεκινά με γενική προσφώνηση όπως **“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”** αντί να αναφέρει το όνομά σας, αυτό είναι ύποπτο.

3. **Αίτημα για προσωπικά στοιχεία**: Εάν το μήνυμα σας ζητά να επιβεβαιώσετε τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία μέσω συνδέσμου, αυτό είναι ένδειξη απάτης.

4. **Αίσθημα επείγοντος**: Τα μηνύματα που δημιουργούν αίσθημα επείγοντος, πιέζοντας σας να δράσετε άμεσα, είναι συχνά απατηλά.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα

Αν λάβετε κάποιο από αυτά τα SMS, είναι κρίσιμο να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

- **Μην πατάτε σε κανέναν σύνδεσμο** μέσα στο μήνυμα. - **Μην απαντάτε στο μήνυμα**. - Αν έχετε ήδη πατήσει σε κάποιο σύνδεσμο ή απαντήσει, **μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο**. - Διαγράψτε αμέσως το απατηλό μήνυμα.

Εάν έχετε ήδη αποκαλύψει πληροφορίες:

- Επικοινωνήστε **άμεσα με την τράπεζά σας**. - Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, κ.λπ.). - Παρακολουθείτε προσεκτικά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους ασφαλισμένους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε μήνυμα που φαίνεται ύποπτο. Η ενημέρωση και η προσοχή είναι τα καλύτερα όπλα για την αποφυγή απάτης μέσω SMS.

