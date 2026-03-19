Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης: Πέντε νέοι σταθμοί έως την Καλαμαριά

Η επέκταση της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, προσφέροντας στους πολίτες πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, αυτό το έργο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των επιβατών, καθώς εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περίπου 85.000 επιβάτες ημερησίως. Με την προσθήκη αυτής της γραμμής, αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης κατά πάνω από 10.000 την ημέρα, γεγονός που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Τεχνικές προκλήσεις της επέκτασης

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η επέκταση αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά έργο, αφού περιλαμβάνει τη σύνδεση της νέας γραμμής με το υπάρχον δίκτυο ενός πλήρως αυτοματοποιημένου μετρό χωρίς οδηγό. Για την ασφαλή λειτουργία του, απαιτείται πλήρης συμβατότητα των συστημάτων, εκτενείς δοκιμές και πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα θα λειτουργούν ομαλά από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του νέου τμήματος.

Πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη υποδομών

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σημασία του σταθμού Βενιζέλου, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας σταθμός μετρό, αλλά και κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Υπογράμμισε την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης υποδομών και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη κι άλλα έργα

Παράλληλα με την επέκταση του μετρό, ο υπουργός ενημέρωσε για την πρόοδο του έργου της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover) στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται στο 50% της ολοκλήρωσής του. Οι εργασίες είναι καθημερινά εμφανείς σε πολλά εργοτάξια, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου με ενδιαφέρον, καθώς αρχικά υπήρχε σκεπτικισμός. Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή, καθώς το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η ολοκλήρωση αυτών των έργων θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της κυκλοφορίας στην πόλη και θα καθορίσει ένα νέο πρότυπο για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα.

