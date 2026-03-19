Μια μητέρα προχώρησε σε σοβαρή καταγγελία κατά της διευθύντριας δημοτικού σχολείου, κατηγορώντας την ότι περιθωριοποιεί την 9χρονη κόρη της, η οποία έχει κινητικά προβλήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η διευθύντρια της μαθήτριας δεν επιτρέπει στην κόρη της να βγαίνει στο προαύλιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και τον κίνδυνο τραυματισμού άλλων παιδιών.

Η μητέρα ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι η κόρη της, αν και έχει καταφέρει να αποκτήσει αυτονομία, παραμένει απομονωμένη μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, γεγονός που της στερεί την ευκαιρία να παίξει με τους συμμαθητές της.

Έλλειψη κατάλληλης υποδομής

Η καταγγέλλουσα τόνισε επίσης την έλλειψη κατάλληλου μεταφορικού μέσου με ράμπα για τη μεταφορά της κόρης της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν το παιδί στα χέρια τους. "Το παιδί μεγαλώνει και δεν έχει λεωφορείο με ράμπα, αλλά η διευθύντρια δεν ήθελε", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 9χρονη, σύμφωνα με την μητέρα της, παρακολουθεί μαθήματα σε ένα αυτοσχέδιο θρανίο, το οποίο έχει προσαρμοστεί πρόχειρα με κόλλες Α4 για να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος.

Ανθρώπινη διάσταση και υποστήριξη

Η μητέρα ανέφερε και για το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η πρώτη βοηθός παραιτήθηκε λόγω της κακής συμπεριφοράς της διευθύντριας. Η δεύτερη βοηθός, όπως ανέφερε, επιστρέφει συχνά με "κόκκινα και κλαμένα μάτια" από τις συναντήσεις της με τη διευθύντρια.

Αν και η μητέρα προσπάθησε να απευθυνθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ζητώντας παρέμβαση, η απάντηση που έλαβε ήταν να περιμένει τη συνταξιοδότηση της διευθύντριας για να υπάρξει λύση.

Εκκλήσεις για αλλαγή

"Το παιδί μου έχει καταφέρει να αποκτήσει αυτονομία, όμως δεν της επιτρέπεται να τη ζήσει. Δεν την αφήνουν να παίξει με τα άλλα παιδιά, την περιθωριοποιούν", τόνισε η μητέρα, αναφερόμενη στις συμπεριφορές που χαρακτηρίζει μισαναπηρισμό.

Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη υποστήριξη και προσαρμογές στα σχολεία για παιδιά με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον κοινωνικό τους περίγυρο.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση και την υποστήριξη παιδιών με αναπηρία σε δημόσιες δομές. Είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αναπηρίας. Η κοινωνία πρέπει να αναλάβει δράση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέμηση του μισαναπηρισμού.

