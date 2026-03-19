Θαυματουργή εικόνα του Αγίου Εφραίμ: Μαρτυρίες και συγκίνηση στο Νοσοκομείο Καλύμνου

Η αναστάτωση στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου ξεκίνησε από μία απλή παρατήρηση μιας νοσηλεύτριας, η οποία εντόπισε κάτι ασυνήθιστο στην εικόνα του Αγίου Εφραίμ που βρίσκεται εντός του ιδρύματος. Όπως ανέφερε, η εικόνα φαίνονταν να δακρύζει, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τη διοίκηση του νοσοκομείου και την τοπική εκκλησία.

Η αντίδραση του Μητροπολίτη και η δέηση

Ο Μητροπολίτης Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας, κ. Παΐσιος, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έσπευσε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από ιερείς. Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, τελέστηκε δέηση και εψάλη το τροπάριο του Αγίου Εφραίμ, με την παρουσία ασθενών, επισκεπτών και του ιατρικού προσωπικού. Ο Μητροπολίτης, συγκινημένος από το θέαμα, μοιράστηκε την εμπειρία του με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή, δηλώνοντας: «Η εικόνα αναβλύζει. Το θαύμα δεν έχει έρευνα».

Συρροή πιστών στο νοσοκομείο

Από τη στιγμή που η είδηση διαδόθηκε, πλήθος κόσμου κατέφθασε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα. Άνθρωποι από διάφορες ηλικιακές ομάδες επισκέφθηκαν το ίδρυμα, με την προσέλευση να είναι συνεχής. Οι πιστοί αναφέρουν ότι η εικόνα έχει θαυματουργές ιδιότητες, γεγονός που ενισχύει την πίστη τους και τους κινητοποιεί να συμμετάσχουν σε αυτή τη θρησκευτική εκδήλωση.

Σχόλια και αντιδράσεις

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό έχει προκαλέσει ποικιλία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι εκφράζουν την πίστη τους στο θαύμα, ενώ άλλοι είναι πιο σκεπτικιστές, αναφέροντας πιθανές φυσικές εξηγήσεις για το φαινόμενο. Οι συζητήσεις γύρω από την εικόνα και τις αντιδράσεις του κόσμου συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να παραμένει ζωντανό.

