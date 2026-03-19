Η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 24χρονης γυναίκας στη Βέροια έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι λεπτομέρειες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέβη.

Αιμόφυρτη στην πυλωτή

Η 24χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πυλωτή πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και των υγειονομικών αρχών. Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, αλλά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της.

Έκκληση των συγγενών και οι έρευνες των Αρχών

Η αδελφή της νεαρής, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις, απευθύνει έκκληση μέσω των μέσων ενημέρωσης σε όποιον έχει δει ή ακούσει κάτι σχετικά με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές. "Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει έρευνες συλλέγοντας μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας με την ελπίδα να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που εξετάζεται είναι το γεγονός ότι η επίθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με ληστεία, καθώς η 24χρονη βρέθηκε με το ρολόι και το πορτοφόλι της ανέπαφα.

Κρίσιμη η κατάσταση υγείας

Η κατάσταση της υγείας της νεαρής γυναίκας παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εκτιμούν ότι ακόμα και αν επιβιώσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει ανάπηρη ή τυφλή. "Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη", ανέφερε η αδελφή της.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις προσπάθειες των Αρχών, τα κίνητρα και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη και ανήσυχη. Η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον, και οι κάτοικοι αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα ή να ακούσει τις κραυγές της νεαρής γυναίκας.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, προσπαθώντας να ανακαλύψει το σημείο όπου συνέβη ο ξυλοδαρμός, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η γυναίκα να μεταφέρθηκε στην πυλωτή όπου τελικά εντοπίστηκε. Οι ερευνητές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ, ενώ η τοπική κοινωνία περιμένει με αγωνία να λυθεί το μυστήριο.

Η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης στη Βέροια αναδεικνύει την ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική αστυνομική έρευνα. Η τοπική κοινωνία, σοκαρισμένη από την αγριότητα του περιστατικού, περιμένει απαντήσεις και δικαιοσύνη για το θύμα. Οι αρχές καλούνται να δράσουν άμεσα για να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να αποκαταστήσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Διαβάστε ακόμα: Η συγκινητική ιστορία της «κυρίας Μαρία του ισογείου»: Μια γυναίκα που έζησε με 200 ευρώ τον μήνα και έγινε viral