Λίγες στιγμές μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, ανατριχιαστικά μηνύματα αντάλλαξαν φίλοι του 23χρονου συλληφθέντα, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική αντίδραση στην πράξη της βίας.

Οι αποκαλύψεις της συνομιλίας

Τα μηνύματα που ήρθαν στο φως από το Live News περιγράφουν την αντίδραση των φίλων του κατηγορούμενου, οι οποίοι φάνηκαν να πανηγυρίζουν για την πράξη. Σε μια από τις ανταλλαγές, αναφέρεται η φράση «Έσφαξαν Τούρκο», ενώ ακολουθούν άλλες δηλώσεις όπως «Μακάρι να πεθάνει», που δείχνουν την έλλειψη ενσυναίσθησης και την αποδοχή της βίας.

Η συνομιλία εξελίσσεται με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την κατάσταση του θύματος, επιβεβαιώνοντας ότι «τέζα ήταν ο Τούρκος» και ότι «έφυγε με ασθενοφόρο». Οι συνομιλητές επίσης συζητούν πώς να διαχειριστούν τις συνέπειες της πράξης τους, συμβουλεύοντας ο ένας τον άλλον να πετάξει το κινητό του, ενδεικτικό του φόβου για νομικές συνέπειες.

Ακολουθεί η συνομιλία:

-Έσφαξαν Τούρκο

-Ναι τον γ….. μάγκες

-Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει

-Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

-Πείτε του να πετάξει το κινητό του

-Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

-Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

-Θα μαζευτούμε

-Μάγκες έχει γίνει μ…., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο

-Βγείτε όλοι από την ομαδική

-Βγείτε όλοι

Ο ρόλος της οπαδικής βίας

Αυτή η περίπτωση έρχεται να αναδείξει το ζήτημα της οπαδικής βίας, που είναι ενδημικό στην ελληνική κοινωνία, και την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος όπου οι βιαιότητες γίνονται αποδεκτές από κάποιες ομάδες. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη κουλτούρα που υποστηρίζει την επιθετικότητα.

Αντίκτυποι και κοινωνικές αντιδράσεις

Η δολοφονία του Κλεομένη έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην κοινωνία, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση της βίας και της μισαλλοδοξίας. Οι γονείς και οι φίλοι του θύματος αναζητούν δικαιοσύνη, ενώ οι αρχές καλούνται να εξετάσουν σε βάθος την υπόθεση και τις κοινωνικές συνθήκες που την γέννησαν.

Η υποστήριξη για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας και η ανάγκη για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι σπασμωδικές αντιδράσεις και η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή πρέπει να αποτελούν αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού και δράσης.

