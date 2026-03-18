Μια πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά έχει φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα αναβολής δικών για γυναίκες δικηγόρους που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας. Συγκεκριμένα, η δικαστής απέρριψε την αίτηση αναβολής μιας λεχώνα δικηγόρου, που δεν μπορούσε να παραστεί σε προγραμματισμένη δίκη λόγω του πρόωρου τοκετού της και της νοσηλείας του βρέφους της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η δικηγόρος βρέθηκε σε αδιέξοδο, καθώς η απουσία της είχε ως αποτέλεσμα την εκδίκαση της υπόθεσης του πελάτη της ερήμην. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με την ευαισθησία και την ανθρωπιά που απαιτεί η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες δικηγόρους και τη μητρότητα.

Καταγγελία από συναδέλφους

Η Λίλα Ραγκούση, άλλη δικηγόρος που μίλησε στην εκπομπή “Αποκαλύψεις”, ανέφερε ότι είχε βιώσει παρόμοιο περιστατικό τον Οκτώβριο του 2022. Όπως περιέγραψε, ενώ ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από το μαιευτήριο, ο συνεργάτης της προσπάθησε να καταθέσει έγγραφα που αποδείκνυαν την κατάσταση της, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από τον δικαστή. Εκείνος, μάλιστα, είχε δηλώσει: «Κι άλλες γυναίκες γεννάνε κι έρχονται», υπονοώντας ότι η κατάσταση της δεν ήταν επαρκής για αναβολή.

Η κα Ραγκούση τόνισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν οι γυναίκες δικηγόροι, και ότι τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν έντονα προβλήματα στον επαγγελματικό τους βίο.

Ανθρώπινες συνθήκες και δικαιοσύνη

Η ίδια δικηγόρος αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, απευθυνόμενος στους άλλους δικηγόρους, είπε ότι η συνάδελφος εκβιάζει το δικαστήριο, «διότι θέλει να παραγραφεί η υπόθεση και να διευκολύνει τους πελάτες της». Αυτές οι δηλώσεις καταδεικνύουν μια έλλειψη κατανόησης για τις ανθρώπινες συνθήκες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τον τοκετό.

Η κα Ραγκούση επεσήμανε ότι οι δικηγόροι, είτε γυναίκες είτε άνδρες, συχνά γίνονται μάρτυρες και θύματα τέτοιων συμπεριφορών, που είναι αδιανόητες. «Έχουμε χάσει κάθε μέτρο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Σημείο τριβής στον νομικό κόσμο

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι δηλώσεις των δικαστών δείχνουν την ανάγκη για μια αλλαγή στη νοοτροπία και την ευαισθησία του νομικού συστήματος απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, ιδίως κατά τη διάρκεια της μητρότητας. Η κα Ραγκούση επισήμανε ότι σύμφωνα με τον κώδικα, για την αποδοχή ενός αιτήματος ασθενείας δικηγόρου απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων από πρωτοβάθμια δομή υγείας, κάτι που υποδηλώνει ότι οι δικηγόροι θεωρούνται σχεδόν «ψεύτες» σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό είναι κρίσιμη, καθώς αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι και την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στο νομικό σύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από πτώση από πατίνι: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος