Μια νέα έκθεση επισημαίνει μια ανησυχητική αύξηση στη χρήση κοκαΐνης στην Αττική, με τα επίπεδα των καταλοίπων να φτάνουν σε τριπλάσια ποσά σε σύγκριση με το 2023. Η ανάλυση λυμάτων από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, αποκαλύπτει ότι η κοκαΐνη συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με τον κύριο μεταβολίτη της, τη βενζοϋλεκγονίνη, να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της βενζοϋλεκγονίνης στην Αθήνα αυξήθηκε από 133,39 mg ανά 1.000 κατοίκους το 2023 σε 181,21 mg το 2024, καταγράφοντας μια αύξηση 35,85%. Για το 2025, οι μετρήσεις κυμάνθηκαν από 239 έως 370 mg ανά 1.000 κατοίκους, υποδηλώνοντας ότι η χρήση κοκαΐνης έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε κάποιες περιπτώσεις.

Σαββατοκύριακα: Οι κορυφώσεις στη χρήση κοκαΐνης

Η ανάλυση του ΕΚΤΕΠΝ δείχνει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση βενζοϋλεκγονίνης παρατηρείται τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που αποδεικνύει τη συσχέτιση της κοκαΐνης με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη τάση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για στρατηγικές παρέμβασης.

Ανίχνευση κεταμίνης: Μια νέα πρόκληση

Πέρα από την κοκαΐνη, για πρώτη φορά ανιχνεύτηκε η κεταμίνη, μια ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως ως αναισθητικό αλλά έχει και παραισθησιογόνες ιδιότητες. Αν και η παρουσία της είναι ακόμη περιορισμένη στον πληθυσμό που μελετήθηκε, η εμφάνιση της κεταμίνης σηματοδοτεί μια νέα διάσταση στη χρήση ναρκωτικών στην Αττική.

Ευρωπαϊκή διάσταση της ναρκωτικής κρίσης

Η κατάσταση στην Αττική αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη, όπου η χρήση ναρκωτικών ουσιών αυξάνεται. Στην τελευταία έκθεση της πανευρωπαϊκής ομάδας SCORE, που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαρτίου 2026, εντοπίστηκε μείωση της χρήσης MDMA (γνωστή και ως έκσταση) κατά 16% μεταξύ 2024 και 2025 στις συμμετέχουσες πόλεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι καταγραφές κεταμίνης και κοκαΐνης.

Η έρευνα εξετάζει δεδομένα από 115 ευρωπαϊκές πόλεις και αναλύει τις τάσεις που αφορούν πέντε διεγερτικές ουσίες: αμφεταμίνη, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, MDMA και κεταμίνη, καθώς και κάνναβη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χρήσεις αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ η κάνναβη παρουσιάζει πιο σύνθετα πρότυπα κατανάλωσης.

Η αύξηση της κοκαΐνης και η ανίχνευση κεταμίνης στην Αττική αναδεικνύουν την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στη χώρα μας. Τα ευρήματα της μελέτης ενδέχεται να απαιτούν άμεσες δράσεις από τις αρχές και τους οργανισμούς υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Ο συνδυασμός της αύξησης της κοκαΐνης με τις νέες εμφανίσεις κεταμίνης υποδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένες και ενημερωμένες στρατηγικές παρέμβασης.

