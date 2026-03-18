Σήμερα παρουσιάστηκε ο Οδικός Χάρτης και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους. Το σχέδιο αυτό εισάγει ένα νέο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων μέσα από την πλατφόρμα alto.gov.gr, το οποίο απαιτεί την υποχρεωτική εγγραφή όλων των πωλητών καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση των ελέγχων και στη διασφάλιση της προστασίας των νέων από την κατανάλωση τέτοιων προϊόντων.

Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων

Το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr) αποτελεί το κεντρικό εργαλείο του σχεδίου. Όλοι οι φυσικοί και νομικοί φορείς που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα υποχρεούνται να εγγραφούν. Μέσω της εγγραφής, θα εκδίδεται ένα πιστοποιητικό με QR code που θα διευκολύνει τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Η υποχρέωση εγγραφής ισχύει για όλους τους πωλητές και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 16 Απριλίου 2026. Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν σκαναρίσματα του QR code, επιτρέποντας έτσι την άμεση επαλήθευση της νόμιμης πώλησης.

Ρυθμίσεις για την είσοδο ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγή μπαρ και νυχτερινά κέντρα απαγορεύεται. Εξαίρεση θα υπάρχει για ιδιωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται σε οριοθετημένους χώρους και εκτός ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, εφόσον έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.

Διευκρινίσεις για την πλατφόρμα events.gov.gr

Η υποχρέωση χρήσης της πλατφόρμας για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν χώρους για τέτοιες εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές θα πρέπει να δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τύπο εκδήλωσης και χώρο διεξαγωγής.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνονται.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η νέα αυτή νομοθεσία ενισχύει την εποπτεία της αγοράς και προστατεύει τους νέους από την κατανάλωση αλκοόλ και καπνού. Οι έλεγχοι μέσω QR codes και η υποχρέωση εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο αναμένεται να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων.

Η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ και καπνού από ανηλίκους. Ωστόσο, η επιτυχία της εξαρτάται από τη συνεπή εφαρμογή των ελέγχων και την ενημέρωση των πωλητών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Η προστασία των νέων είναι πρωταρχικής σημασίας, και η συγκεκριμένη ρύθμιση φαίνεται να έχει στόχο αυτήν την κατεύθυνση.

