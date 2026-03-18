Ο θάνατος του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό κόσμο. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, σχολίασε την κατάσταση, αναφερόμενος σε μία φωτογραφία που βρέθηκε στο διαδίκτυο και πιθανότατα απεικονίζει το όπλο του εγκλήματος. «Δεν ξέρω αν αυτό είναι μαχαίρι ή ξιφολόγχη», δήλωσε ο Καλλιακμάνης, επισημαίνοντας την ανάγκη για σοβαρή εξέταση της υπόθεσης.

Σκληρές δηλώσεις για την οπαδική βία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Καλλιακμάνης τόνισε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ σκληροπυρηνικών οπαδών δεν είναι απλώς περιστατικά οπαδικής βίας, αλλά εκφράσεις μιας βαθύτερης κοινωνικής παθογένειας. «Πρόκειται για σκληροπυρηνικούς οπαδούς, οι οποίοι όταν συναντώνται οδηγούνται σε βίαιες συγκρούσεις με ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ανέφερε ότι πολλά ραντεβού μεταξύ οπαδών δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία, γεγονός που καθιστά την κατάσταση πιο επικίνδυνη. «Αν δεν είχε υπάρξει νεκρός, το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να μην γινόταν ποτέ γνωστό», πρόσθεσε.

Ο κατηγορούμενος και οι συνθήκες του εγκλήματος

Ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Αν και έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων έξω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε το μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας. «Ενώ δεχόμουν χτυπήματα, έβγαλα το μαχαίρι που είχα πάνω μου για επαγγελματικούς λόγους», ανέφερε. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο 23χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και παράνομη οπλοφορία.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στη συμπλοκή, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των κινήσεών τους πριν και μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις μετά την επίθεση.

Η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των οπαδών και οι συνέπειες της βίας δεν είναι κάτι νέο, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και πρόληψη της οπαδικής βίας. Οι δηλώσεις του Καλλιακμάνη αναδεικνύουν την αντίφαση του να χάνονται ζωές για ομάδες, την ώρα που άλλοι κερδίζουν εκατομμύρια από τον αθλητισμό. Η κοινωνία καλείται να αναλογιστεί πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και να προστατέψει τους νέους από τη βία και την απώλεια.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος ορειβάτης από τσίμπημα μέλισσας