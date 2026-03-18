Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, που συνέβη στις 26 Ιανουαρίου 2025, συνεχίζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης. Οι κατηγορούμενοι, μια 26χρονη γυναίκα και ο 44χρονος σύντροφός της, έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για την κακοποίηση του παιδιού, η οποία οδήγησε στην τραγική του απώλεια.

Σοκαριστικές μαρτυρίες και καταθέσεις

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η ψυχολόγος Φραντζέσκα Καραγιάννη μίλησε στο Action24, αναφέροντας σοκαριστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση του παιδιού. «Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα. Η βία είχε κλιμάκωση, και η ίδια φαινόταν να συνειδητοποιεί τα αποτελέσματα των πράξεών της», τόνισε η Καραγιάννη. Σημείωσε μάλιστα πως οι γονείς του Άγγελου φέρονταν στο παιδί «σαν αντικείμενο» και ότι η κακοποίηση υποδεικνύει σοβαρές ψυχολογικές παθολογίες.

«Είναι θλιβερό εν έτει 2026 να υπάρχουν τέτοια περιστατικά και να μην υπάρχει έλεγχος για το τι σημαίνει γονεϊκότητα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευαισθητοποίηση και δράση σε τέτοιες καταστάσεις.

Μαρτυρία αστυνομικού για αδιαφορία της μητέρας

Σημείο καμπής στη δίκη υπήρξε η κατάθεση ενός αστυνομικού που περιέγραψε την αδιαφορία της μητέρας κατά τη διάρκεια των δραματικών στιγμών, όταν το παιδί πάλευε για τη ζωή του. Ο αστυνομικός ανέφερε ότι βρήκε σπασμένα κομμάτια από την κούνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να χτυπούν τον Άγγελο. Σημείωσε επίσης ότι όταν ρώτησε τη μητέρα για την κατάσταση του παιδιού, εκείνη τον ρώτησε αν τα σκυλιά είχαν φάει.

«Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός.

Εκκλήσεις για κοινωνική ευαισθητοποίηση

Η ψυχολόγος επεσήμανε τη σημασία της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε τέτοιες περιπτώσεις, τονίζοντας ότι η κακοποίηση του Άγγελου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η ανάγκη για ενεργοποίηση της κοινωνίας είναι επιτακτική, ώστε να προλαμβάνονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε μία φωνή, ώστε να προειδοποιούμε και να δρούμε όταν γίνονται τέτοια γεγονότα», κατέληξε, καλώντας την κοινωνία να μην παραμένει αδιάφορη.

Η υπόθεση του Άγγελου αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κακοποίηση παιδιών και την αδιαφορία των γονέων. Οι μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως αποτελούν μια θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για περισσότερη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι κρίσιμο να ενισχυθούν οι μηχανισμοί προστασίας και να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση και υποστήριξη για τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026: Ημερομηνίες και 16ήμερο ξεκούρασης