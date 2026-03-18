Η πανελλαδική απεργία των οδηγών ταξί συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Σήμερα, στις 11:30, προγραμματίζεται συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), στην οποία αναμένονται και απεργοί από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΑΤΑ τονίζει την αποφασιστικότητα του κλάδου, σημειώνοντας: «Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής». Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν όσο διαρκεί η διαδικασία στην Επιτροπή, με τους οδηγούς να δηλώνουν την πλήρη συμμετοχή τους στην απεργία.

Αντιδράσεις κατά του νομοσχεδίου

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το προωθούμενο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, νομιμοποιεί την πειρατεία και ενισχύει την ανασφάλεια για τους επαγγελματίες οδηγούς. «Απαιτούμε ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Η κινητοποίηση αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την ανάγκη για ενότητα και δράση. Ο ΣΑΤΑ καλεί όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις. Ζητά επίσης την κατανόηση των επιβατών, οι οποίοι επηρεάζονται από τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σχολιασμός

Η συνέχιση της απεργίας αποδεικνύει την αποφασιστικότητα των οδηγών ταξί να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουν ένα πιο δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι αντιδράσεις τους εν μέσω της συζήτησης του νομοσχεδίου αποτελούν μια προειδοποίηση για την κυβέρνηση να εξετάσει σοβαρά τις ανησυχίες του κλάδου, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος 4 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στην κούνια του – Σοκ στην τοπική κοινωνία