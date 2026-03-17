Ελεύθερη με όρους η Μαρία Καρρά – Η απόφαση για τη χήρα του Γιώργου Τράγκα

Η Μαρία Καρρά, χήρα του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της στις δικαστικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα για την υπόθεσή της συνεχίζεται, οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε βάρος της Μαρία Καρρά έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με μια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Το ποσό που εξετάζεται από τις αρχές ανέρχεται περίπου σε 13 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την περίοδο από το 2011 έως το 2020.

Δηλώσεις του συνηγόρου της

Ο συνήγορος της Μαρίας Καρρά, Θεόδωρος Μαντάς, έκανε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της πελάτισσάς του. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».

Η δήλωση του συνηγόρου υπογραμμίζει την προθυμία της Καρρά να συνεργαστεί με τις αρχές και να διαλευκάνει την υπόθεση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση της Μαρίας Καρρά προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο της κοινής γνώμης όσο και των δικαστικών αρχών, λόγω της εμπλοκής της σε μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής. Η επιβολή περιοριστικών όρων και η χρηματική εγγύηση συνιστούν μια προσπάθεια των αρχών να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Η εξέλιξη αυτή θα παρακολουθείται στενά, καθώς οι λεπτομέρειες που θα προκύψουν από την έρευνα ενδέχεται να επηρεάσουν ευρύτερους τομείς της κοινωνίας και της πολιτικής.

Διαβάστε ακόμα: Νέα Μάκρη: Χειροπέδες σε 4 Τούρκους από το ελληνικό FBI για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος