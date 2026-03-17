Στην περιοχή της Καλαμαριάς, ένας ντελιβεράς που βρέθηκε μάρτυρας σε ένα βίαιο επεισόδιο περιγράφει τις δραματικές στιγμές που οδήγησαν στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή Live News, είδε τρία άτομα να επιτίθενται στον 23χρονο πριν από το φονικό.

«Στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 22:15, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα στην πυλωτή πολυκατοικίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι παρακολούθησε το περιστατικό από την απέναντι πολυκατοικία, όπου βρισκόταν για να παραδώσει μια παραγγελία.

«Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι. Όταν είδαν τον 23χρονο να βγαίνει, κινήθηκαν εναντίον του, εξυβρίζοντάς τον. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Αργοναυτών, αλλά οι επιτιθέμενοι τον καταδίωξαν, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν», ανέφερε.

Σοκαριστική περιγραφή του περιστατικού

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ντελιβεράς περνώντας από την Αργοναυτών, είδε τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος με σοβαρά τραύματα, αλλά ακόμη με τις αισθήσεις του. «Είδα δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, με κουκούλες, οι οποίοι προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Όταν ήρθε η αστυνομία, οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ντελιβερά, λίγες στιγμές μετά το επεισόδιο, δέχθηκε βιντεοκλήση από τον κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν επίσης τραυματισμένος. «Μου είπε πως τον χτύπησαν κάτω από το σπίτι του. Μας περιέγραψε ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα, του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τον βιντεοσκόπησαν», δήλωσε ο μάρτυρας, τονίζοντας ότι οι τρεις δράστες κατευθύνθηκαν προς την Αργοναυτών και οι δύο προς άλλη κατεύθυνση.

Εξελίξεις στην υπόθεση

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει εκτενείς έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Πλέον, οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της δολοφονίας του Κλεομένη, καθώς και στις σχέσεις που είχαν οι εμπλεκόμενοι.

Η δημοτικότητα της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Η κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε μία δίκαιη και διαφανή διαδικασία.

Το επεισόδιο αυτό αναδεικνύει τη βία που μπορεί να εκδηλωθεί σε δημόσιους χώρους και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει. Η ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και πρόληψη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επιτακτική, καθώς τέτοιες καταστάσεις δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Η κοινωνία οφείλει να παραμείνει σε εγρήγορση και να απαιτεί μέτρα για την προστασία των πολιτών.

