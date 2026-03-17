Η δικαστική αίθουσα «πάγωσε» κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τον θάνατο του μικρού Άγγελου. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιγράφουν ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου και συστηματικής κακοποίησης, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού.

Η φρικιαστική δράση των κατηγορουμένων και η χρήση ηρεμιστικών

Καταστολή με φάρμακα: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες φέρονται να χορηγούσαν συστηματικά ισχυρά ηρεμιστικά σκευάσματα στο παιδί, με μοναδικό σκοπό να μην ακούγονται οι κραυγές του από τους γείτονες την ώρα που το κακοποιούσαν.

Σωματική βία: Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά τραύματα, παλαιότερα και πρόσφατα, που μαρτυρούν μια μακρά περίοδο βασανιστηρίων πριν από το μοιραίο συμβάν.

Εγκληματική αδιαφορία: Παρά την εμφανή επιδείνωση της υγείας του μικρού Άγγελου, οι κατηγορούμενοι δεν αναζήτησαν ιατρική βοήθεια, προσπαθώντας μέχρι την τελευταία στιγμή να καλύψουν τα ίχνη των πράξεών τους.

Ψυχολογικό προφίλ: Οι καταθέσεις των μαρτύρων περιγράφουν μια εικόνα απόλυτης χειραγώγησης και έλλειψης ενσυναίσθησης, με την υπεράσπιση να προσπαθεί να εστιάσει σε ψυχιατρικά αίτια.

Η εξέλιξη της δίκης και οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης

Οργή έξω από το δικαστήριο: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην είσοδο των δικαστηρίων, αποδοκιμάζοντας έντονα τους κατηγορούμενους κατά την προσαγωγή τους, ενώ ζητούν την εξάντληση της αυστηρότητας του νόμου.

Μαρτυρίες-κλειδιά: Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν γείτονες και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν αν υπήρχαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Η θέση της Πολιτικής Αγωγής: Οι δικηγόροι της πλευράς του θύματος κάνουν λόγο για «προμελετημένο έγκλημα» και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομένων, ανεξάρτητα από τον βαθμό συμμετοχής τους.

Κοινωνικά κενά: Η υπόθεση επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο την ανάγκη για αποτελεσματικότερες κοινωνικές δομές και την υποχρέωση των πολιτών να καταγγέλλουν άμεσα κάθε υποψία κακοποίησης ανηλίκου.

