Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Πληροφορίες για το επίκεντρο και τις επιπτώσεις

Το πρωί της Τρίτης, 17 Μαρτίου 2026, σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην περιοχή της Θεσπρωτίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:37, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με επίκεντρο που εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Εστιακό βάθος και αισθητότητα

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11,9 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους σχετικά επιφανειακούς σεισμούς. Αυτή η χαρακτηριστική του διάσταση εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερη περιοχή, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Αξιολόγηση της κατάστασης

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τον σεισμό. Η κατάσταση παρακολουθείται προσεκτικά από τις αρχές, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό, αλλά η έλλειψη αναφορών για σοβαρές επιπτώσεις είναι ανακουφιστική.

Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση και να λαμβάνουμε υπόψη τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλεια των πολιτών.

