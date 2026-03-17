Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος ορειβάτης από τσίμπημα μέλισσας

Μια εξόρμηση αναρρίχησης στο Ναύπλιο κατέληξε σε τραγωδία, καθώς ένας 46χρονος ορειβάτης από την Ερμιονίδα, ο Δαμιανός, υπέστη ένα μοιραίο τσίμπημα από μέλισσα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης, όταν ο Δαμιανός δέχθηκε το τσίμπημα, το οποίο προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση και οδήγησε σε αλλεργικό σοκ.

Αντίκτυποι της αλλεργικής αντίδρασης

Η αντίδραση αυτή ήταν τόσο σοβαρή που ο ορειβάτης δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι του Δαμιανού, που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά η κατάσταση του επιδεινώθηκε ραγδαία. Σε μια προσπάθεια να του προσφέρουν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Ιατρική παρέμβαση και θάνατος

Παρά την άμεση ιατρική παρέμβαση, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν τον 46χρονο. Το τσίμπημα της μέλισσας αποδείχθηκε μοιραίο και η κατάσταση του Δαμιανού οδήγησε σε ανακοπή, αποτέλεσμα της αλλεργικής αντίδρασης. Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους φίλους του, που δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια.

Η οικογένεια και οι φίλοι του Δαμιανού εκφράζουν τη θλίψη τους για την ξαφνική απώλεια. Ανακοίνωσαν πως θα τον θυμούνται πάντα για την αγάπη του για τη φύση και την περιπέτεια. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η επαφή με τη φύση και την ανάγκη για προσοχή, ειδικά για άτομα που ενδέχεται να είναι αλλεργικά σε ορισμένα έντομα.

