Η Αίγινα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της παρατεταμένης διακοπής υδροδότησης που ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν υπήρξε σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που προμηθεύει το νησί με πόσιμο νερό. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την ποιότητα του νερού, καθώς έχουν παρατηρηθεί αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και δερματικών παθήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για άμεση παρέμβαση.

Ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου «Καποδίστριας» Αίγινας, Βασίλης Μουσουλέας, εξέφρασε την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρώνονταν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, πλέον φοβούνται ότι μπορεί να μείνουν χωρίς νερό και κατά την περίοδο του Πάσχα.

Εξελίξεις και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης

Στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ανέφερε ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση του αγωγού προχωρούν, επισημαίνοντας ότι ο ενδεικτικός χρόνος επισκευής είναι 53 ημέρες, όπως είχε δηλώσει και σε προηγούμενη αναφορά του στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε σε περιόδους κατά τις οποίες οι εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελούνται λόγω κακών καιρικών συνθηκών, συγκεκριμένα από 12 έως 21 Φεβρουαρίου και από 7 έως 10 Μαρτίου 2026, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των εργαζομένων.

Υποστήριξη και προσωρινές λύσεις

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της Αίγινας έχουν λάβει υποστήριξη από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το οποίο έχει στείλει δύο υδροφόρα πλοία που μέχρι τις 12 Μαρτίου έχουν μεταφέρει 5.811 κυβικά μέτρα νερού. Ο δήμος έχει επίσης συμφωνήσει με ιδιωτική εταιρεία για τη μεταφορά 16.320 κυβικών μέτρων νερού μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι έχει εγκριθεί η πρόταση «Βελτίωσης υποδομών ύδρευσης δήμου Αίγινας», που θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 3.559.353,42 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών.

Προβλέψεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, η υδροδότηση της Αίγινας αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20 Μαρτίου. Δεσμεύτηκε για τη συνεχή συνεργασία του υπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η κατάσταση στην Αίγινα αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα υποδομών, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές όπου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας. Η σύνδεση της ποιότητας του νερού με την υγεία των κατοίκων πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις τοπικές αρχές και την κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

