Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο ανήλικος βρισκόταν με φίλους του και φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αμέσως μετά την πτώση, το παιδί διακομίστηκε στα τοπικό νοσοκομείο της Κέρκυρας για τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα με επισκληρίδιο αιμάτωμα και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Ανάγκη για δεύτερη χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Τρίτη 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε δεύτερη χειρουργική επέμβαση κρανιοεγκεφαλικής αποσυμπίεσης. Η κατάσταση της υγείας του 14χρονου παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του.

Η πτώση του ανηλίκου από το πατίνι έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια αυτών των οχημάτων, ειδικά για τους νέους χρήστες τους, και έχει επαναφέρει στη δημοσιότητα τη συζήτηση για την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση τους.

Η είδηση του τραυματισμού του 14χρονου έχει κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των ηλεκτρικών πατινιών. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων καλούν σε άμεσες δράσεις για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης τους, υποστηρίζοντας ότι είναι επικίνδυνα για τους ανηλίκους.

Η κατάσταση του 14χρονου είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η οικογένειά του και οι φίλοι του εύχονται γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην κανονικότητα.

