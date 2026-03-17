Χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη: Ξεκινούν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες

Οι οδηγοί ταξί σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, εικοσιτετράωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, διαμαρτυρόμενοι για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου που εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι πολύπλευρες κινητοποιήσεις τους εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και θέματα σχετικά με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Αντίθεση στις νέες ρυθμίσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε συγκεκριμένες πτυχές του νομοσχεδίου. Ιδιαίτερα, οι οδηγοί αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα ηλεκτροκίνησης που προβλέπεται στο άρθρο 67, χωρίς καμία παράταση. Επίσης, αντιτίθενται στις ρυθμίσεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και στις προσθήκες που αφορούν τις παραβάσεις για τις ειδικές άδειες στο άρθρο 41.

«Καλούμε όλα τα Σωματεία Πανελλαδικά να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ, καλώντας τους συναδέλφους τους σε ενότητα και δράση.

Πρόγραμμα απεργιών και επιπτώσεις

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναστάτωσεις στις μεταφορές, καθώς οι οδηγοί ταξί θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για 24 ώρες. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές απεργίες θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στις προτεινόμενες διατάξεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή.

Η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των ταξί αποτυπώνει την ένταση μεταξύ των επαγγελματιών και της κυβέρνησης, καθώς οι αλλαγές που προτείνονται στο νομοσχέδιο έχουν προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία για το μέλλον του κλάδου. Η ηλεκτροκίνηση και οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν κρίσιμα θέματα που απαιτούν προσεκτική διαχείριση και διάλογο, προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που να εξυπηρετεί και τους επαγγελματίες και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

