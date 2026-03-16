Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νωρίτερα ξεκινά το πρόγραμμα με σημαντικές αλλαγές

Από την 1η Μαΐου 2026, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ, δίνοντας στους δικαιούχους την ευκαιρία να προγραμματίσουν τις διακοπές τους από την άνοιξη. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση της πίεσης στους τουριστικούς προορισμούς κατά τους μήνες αιχμής, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια νωρίς μέσα στο έτος.

Νέες ρυθμίσεις και επιταγές

Το πρόγραμμα θα διαθέσει 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού (vouchers) με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Κάθε επιταγή θα αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του, επιτρέποντας έως έξι διανυκτερεύσεις σε συμμετέχοντα τουριστικά καταλύματα με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Πρώτη φορά νωρίτερα η έναρξη

Φέτος, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου, διαφοροποιούμενο από τον Ιούνιο των προηγούμενων ετών. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εκμεταλλευτούν την ανοιξιάτικη περίοδο για διακοπές σε πιο προσιτές τιμές, ενώ παράλληλα θα αποσυμφορήσει την αυξημένη ζήτηση των καλοκαιρινών μηνών.

Προτεραιότητα για πολύτεκνες οικογένειες και ανάδοχες μητέρες

Η ΔΥΠΑ προσφέρει πλέον προτεραιότητα σε πολύτεκνες οικογένειες, εντάσσοντας αυτές στην ίδια κατηγορία με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Αυτή η αλλαγή έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τις πολύτεκνες οικογένειες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, ανεξαρτήτως εισοδηματικών περιορισμών. Επιπλέον, οι ανάδοχες μητέρες θα έχουν ισότιμα δικαιώματα με τις φυσικές και θετές μητέρες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

Διεύρυνση των παροχών μητρότητας

Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας επεκτείνονται ώστε να περιλαμβάνουν φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και ανάδοχες μητέρες, ενισχύοντας τη στήριξη για όλες τις κατηγορίες μητέρων.

Δυνατότητες διανυκτερεύσεων

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού επιτρέπει έως έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ. Σε ορισμένες περιοχές, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν περισσότερες διανυκτερεύσεις: έως 10 χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή σε νησιά όπως η Λέρος, η Χίος και η Ρόδος, ενώ σε δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου η δυνατότητα φτάνει τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας με ασφάλιση ή η λήψη 50 ημερών ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Οι αλλαγές που εισάγονται στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 δείχνουν μια σαφή κατεύθυνση προς την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων. Με την έναρξη νωρίτερα και την προσφορά επιταγών σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, αναμένεται ότι οι διακοπές θα γίνουν πιο προσβάσιμες, ενώ οι τουριστικοί προορισμοί θα επωφεληθούν από την πιο ομαλή κατανομή της τουριστικής κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

