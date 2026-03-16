Μετρό: Προσοχή στις μετακινήσεις – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι τις 23 Μαρτίου

Από την Τετάρτη 15 Μαρτίου, το Μετρό της Αθήνας εφαρμόζει νέο ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 2, λόγω των εκτεταμένων εργασιών που πραγματοποιούνται. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου.

Λειτουργία σταθμών και αλλαγές

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το τμήμα «Ομόνοια - Ακρόπολη», όπου οι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό. Αυτές οι ρυθμίσεις θα ισχύουν έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ομόνοια (Γραμμή 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (Γραμμή 2) και Ακρόπολη θα τερματίζουν τη λειτουργία τους στις 21:40.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός κανονικά για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο), ενώ ο σταθμός Ομόνοια θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το κοινό για τη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά).

Δρομολόγια και εξυπηρέτηση επιβατών

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής: - Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41). - Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ16, η οποία θα λειτουργεί από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Αυτή η γραμμή θα περιλαμβάνει σταθμούς όπως «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», και άλλους.

Αντίκτυπος και δήλωση ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ, στον σχετικό της ενημερωτικό δελτίο, αναγνώρισε την αναστάτωση που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους επιβάτες, αλλά τόνισε την αναγκαιότητα αυτών των ενεργειών για την εκτέλεση σημαντικών έργων που στοχεύουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

Η εφαρμογή αυτού του ειδικού ωραρίου στο Μετρό δείχνει τη δέσμευση των αρχών για την αναβάθμιση των υποδομών και της ασφάλειας του δημόσιου συγκοινωνιακού συστήματος. Ωστόσο, οι νωρίτερες ώρες κλεισίματος ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στους επιβάτες, κάτι που απαιτεί κατανόηση και υπομονή από την πλευρά τους, καθώς οι εργασίες αυτές είναι κρίσιμες για τη μελλοντική λειτουργία του δικτύου.

