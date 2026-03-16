Από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αττική προγραμματίζουν συνεχόμενες 24ωρες απεργίες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου που εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την αντίθεση τους σε διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ειδικές άδειες και το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών. Η εν λόγω νομοθεσία έχει προκαλέσει ανησυχία στους αυτοκινητιστές, οι οποίοι ζητούν αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους.

Πανελλαδική κινητοποίηση από την ΠΟΕΙΑΤΑ

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ανακοίνωσε μέσω social media την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της για να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν με 24ωρη απεργία την ίδια ημέρα που θα εισαχθεί το νομοσχέδιο στην κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ υπογραμμίζει την ανάγκη για μια δίκαιη παράταση σχετικά με την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, μέχρι να καταστεί η χρήση τους οικονομικά προσιτή. Παράλληλα, ζητούν ελάφρυνση των παραβάσεων που σχετίζονται με τις ειδικές άδειες και την εφαρμογή σοβαρών κανόνων λειτουργίας των Ε.Ι.Χ., χωρίς περαιτέρω μειώσεις των προϋποθέσεων.

Αντίκτυποι και αντιδράσεις

Η απόφαση αυτή των ιδιοκτητών ταξί αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις στην Αττική, καθώς οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου συνήθως έχουν ευρεία απήχηση. Οι οδηγοί ταξί, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαιώματα που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Η κινητοποίηση των ιδιοκτητών ταξί στην Αττική αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και των ραγδαίων αλλαγών στην αγορά των μεταφορών. Η αντίθεση τους σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου υπογραμμίζει την ανάγκη διαλόγου μεταξύ των φορέων και της κυβέρνησης για την εξεύρεση λύσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούν τη μετάβαση προς πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

