Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς: Η νέα εξαήμερη άδεια με αποδοχές – Ποιους αφορά

Στις 23 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ «Τεύχος Α’ 9/23.01.2026», που φέρνει σημαντικές ανατροπές για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Με τις νέες ρυθμίσεις, προστίθεται μια νέα παράγραφος στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, η οποία καθορίζει μια επιπλέον εξαήμερη άδεια με αποδοχές για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών.

Αντίκτυπος στους εργαζόμενους γονείς

Η νέα αυτή διάταξη παρέχει "ανάσα" σε χιλιάδες εργαζόμενους γονείς που καλούνται να συνδυάσουν τη δουλειά τους με τις υποχρεώσεις της ανατροφής παιδιών. Σύμφωνα με το άρθρο 20 της νομοθεσίας, η άδεια αυτή ισχύει για υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων και προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες άδειες που δικαιούνται.

Αναλυτικές προβλέψεις της διάταξης

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο τους δημοσίους όσο και τους δημοτικούς υπαλλήλους και περιλαμβάνει δύο σημαντικές προσθήκες:

1. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α' 26) προστίθεται η παράγραφος 10, που αναφέρει: «Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας υπάλληλος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος.»

2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) προστίθεται η παράγραφος 6, η οποία επαναλαμβάνει την ίδια πρόβλεψη για τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Σημασία της νέας ρύθμισης

Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων και να συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η δυνατότητα λήψης επιπλέον άδειας με αποδοχές αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης για τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες προκλήσεις.

Σχόλιο

Η νέα ρύθμιση για την εξαήμερη άδεια με αποδοχές αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της στήριξης των εργαζόμενων γονέων. Η αναγνώριση των αναγκών των μονογονεϊκών οικογενειών μπορεί να προσφέρει μια σημαντική βοήθεια σε χιλιάδες γονείς, διευκολύνοντας την καθημερινή τους ζωή και αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων γονέων και των παιδιών τους.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο μπροστά στην Βουλή με νεκρό 63χρονο. Αστυνομικός συνελήφθη για «ανθρωποκτονία από αμέλεια»