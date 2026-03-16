Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σε μετωπική σύγκρουση

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου στη Λαμία, όταν μία 27χρονη μητέρα τριών παιδιών υπέκυψε στα βαριά τραύματά της μετά από σοβαρή τροχαία σύγκρουση. Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 16:30 στον παράδρομο πριν από τον κυκλικό κόμβο της πόλης και έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία διέμενε στη Λαμία και είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα, οδηγούσε το όχημά της όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος ήταν από τη Λαμία και είχε μαζί του τον γιο του, κατευθυνόταν προς την Ανθήλη για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Σφοδρή σύγκρουση και οι πρώτες βοήθειες

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η 27χρονη να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός της. Πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να την παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το δεύτερο αυτοκίνητο εκτινάχθηκε στα χωράφια δίπλα και ο οδηγός του, καθώς και ο γιος του, τραυματίστηκαν, αλλά η κατάσταση του γιου ήταν λιγότερο σοβαρή.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, η 27χρονη πέθανε το βράδυ της ίδιας ημέρας, προκαλώντας ανείπωτο πόνο στην οικογένειά της.

Έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση

Η Τροχαία Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό και έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η τραγωδία αυτή έχει αναδείξει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση και την ανάγκη για προσοχή στους δρόμους, ιδίως σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία.

Το τροχαίο αυτό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και είναι θλιβερό να χάνεται μια νέα ζωή με τόσες υποσχέσεις και ευθύνες. Να θυμόμαστε όλοι την ανάγκη για ασφαλή οδήγηση και την προσοχή που απαιτεί η οδήγηση, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

