Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε δρόμο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός φοιτητής, φίλαθλος της ομάδας του ΠΑΟΚ, δέχθηκε μαχαιριά στην καρδιά από έναν 23χρονο, γεγονός που οδήγησε σε τραγική κατάληξη το περιστατικό.

Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της συμπλοκής, με τον Κλεομένη να καταρρέει δίπλα από έναν κάδο απορριμμάτων. Αρχικά, οι δύο φίλοι του, που βρίσκονταν κοντά, δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μόλις στρίβουν στη γωνία και βλέπουν τον φίλο τους να έχει πέσει, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς βγάζει το κινητό του και καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας διερχόμενος διανομέας σταματά για να προσφέρει βοήθεια.

Δικαστικές εξελίξεις και οργή της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Παρασκευάς Σπυράτος, δήλωσε ότι ο φερόμενος δράστης είχε μαζί του το φονικό όπλο από την αρχή. Επισήμανε ότι η πράξη του δράστη αποτελεί έκφραση φονικής μανίας και επικαλέστηκε την έκρηξη οργής που προηγήθηκε της δολοφονίας. Ο κ. Σπυράτος προσέθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής και άλλων ατόμων στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα από το θανατηφόρο τραύμα στην καρδιά, το οποίο προκλήθηκε από το μαχαίρι του 23χρονου δράστη.

Συλλήψεις και νομικές διαδικασίες

Όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, ακριβώς μετά την κηδεία του Κλεομένη, ο 19χρονος φίλος του θύματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για αδικήματα που σχετίζονται με την αθλητική βία και τη σύσταση συμμορίας, καθώς η κατάσταση αξιολογείται ως διαρκές έγκλημα.

Ο 19χρονος συνελήφθη και του δόθηκε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Παράλληλα, ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναζητείται και ο τρίτος φίλος της παρέας του Κλεομένη, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έχει αναδείξει τα προβλήματα της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυστηρότερη αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών και την προστασία της νεολαίας από την εγκληματικότητα.

