Ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου, το οποίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης έξω από τη Βουλή, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA έφερε στο φως το ντοκουμέντο, που δείχνει την απερισκεψία ενός αστυνομικού που οδηγούσε μηχανή.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, όταν ο αστυνομικός, παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Στη συνέχεια, συγκρούστηκε σφοδρά με έναν 63χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος κινούνταν κανονικά. Δυστυχώς, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες μετά την πρόσκρουση.

Το βίντεο αποκαλύπτει ότι ο αστυνομικός δεν μόνο παραβίασε το κόκκινο φανάρι, αλλά επίσης κινούνταν με ταχύτητα, γεγονός που ενδέχεται να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Απαιτήσεις της οικογένειας του θύματος

Η οικογένεια του άτυχου 63χρονου εξέφρασε την επιθυμία για παραδειγματική τιμωρία του αστυνομικού. «Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσαν. Συμπλήρωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια και να παραπεμφθεί όποιος είναι υπεύθυνος. «Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο», τόνισαν.

Η δικαστική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ο αστυνομικός έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Ιστορικό του σημείου

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ίδιο σημείο είχε γίνει θέατρο άλλου τραγικού ατυχήματος πριν πέντε χρόνια. Στις 14 Μαρτίου 2021, ένας 23χρονος φοιτητής, ο Ιάσονας Λαλαούνης, είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο, και πάλι με εμπλοκή αστυνομικού.

Σχολιασμός

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η επανάληψη τέτοιων τραγικών συμβάντων σίγουρα απαιτεί την προσοχή των αρχών και την αναγκαία εκπαίδευση των εμπλεκομένων. Η δικαστική διαδικασία που ακολουθεί θα είναι κρίσιμη για την απονομή δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

