Μια επιχείρηση διάσωσης που συγκέντρωσε την προσοχή πραγματοποιήθηκε στην Αστράκα της Ηπείρου, όταν ορειβάτης από την Αθήνα υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια αναρρίχησης με την ομάδα του. Η άμεση κινητοποίηση της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) απέδειξε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των διασωστών.

Ο τραυματίας, εκπαιδευτής αναρρίχησης, χρειάστηκε βοήθεια καθώς οι τραυματισμοί του, αν και δεν ήταν άμεσα απειλητικοί για τη ζωή του, απαιτούσαν γρήγορη και ασφαλή μεταφορά. Στη βάση αυτή, αποφασίστηκε να αποφευχθεί η δυσχερής διαδικασία της επίγειας μεταφοράς, η οποία θα απαιτούσε πολύ χρόνο και θα ήταν εξαντλητική για τον τραυματία.

Χρήση ελικοπτέρου για την αποστολή

Η ΕΜΑΚ προχώρησε στην αίτηση εναέριας βοήθειας, ενεργοποιώντας ελικόπτερο που απογειώθηκε από τη βάση του Αράξου. Το ελικόπτερο προσέγγισε με ασφάλεια την περιοχή της Αστράκας, όπου και παρέλαβε τον τραυματία. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με απόλυτη προσοχή και οργάνωση, επιτρέποντας την ταχεία μεταφορά του ορειβάτη στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Στο αεροδρόμιο, τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια των διασωστών και των συνοδών του ΕΚΑΒ αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ετοιμότητας και της αλληλεγγύης που διακρίνει τις υπηρεσίες διάσωσης στη χώρα μας.

Σχόλια και εκτιμήσεις

Η επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η έγκαιρη παρέμβαση της ΕΜΑΚ και η συνεργασία με εναέρια μέσα προκάλεσαν θετικές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, οι υπηρεσίες διάσωσης αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους, προστατεύοντας τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών σε αντίξοες συνθήκες.

