Η είδηση που κυριαρχεί στα δικαστικά ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης αφορά την εμφάνιση του 19χρονου φίλου του θύματος ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Η πραγματικότητα είναι ότι ο νεαρός, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, αποφάσισε να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών μόλις ενημερώθηκε για την εμπλοκή του στη δικογραφία.

Η κίνηση του 19χρονου και η εμπλοκή του

Ο νεαρός φαντάρος πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, μετά από επικοινωνία με την τακτική ανακρίτρια:

Η απόφαση: Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε χθες για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους άλλους δύο φίλους του θύματος και αμέσως ζήτησε να καταθέσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Το βαρύ κλίμα στην Καλαμαριά

Ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τα νέα στοιχεία, η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη είναι αποπνικτική:

Το τελευταίο αντίο: Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του 20χρονου, με εκατοντάδες φίλους και συγγενείς να ζητούν δικαιοσύνη για το στυγερό έγκλημα.



Ο φερόμενος ως δράστης: Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια το μεσημέρι της Τρίτης.

Τι ερευνά η ανακρίτρια

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων λεπτών πριν τη δολοφονία. Η κατάθεση του 19χρονου θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρα της επίθεσης και στον ακριβή ρόλο όλων των εμπλεκομένων που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας στην Καλαμαριά.

