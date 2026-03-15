Η είδηση που κάνει τον γύρο των αστυνομικών ρεπορτάζ αφορά την εξιχνίαση της επίθεσης που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 2026. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις Τούρκων υπηκόων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός ακόμη συνεργού τους.

Το χρονικό του τρόμου στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Το περιστατικό είχε προκαλέσει συναγερμό στις αρχές και τρόμο στους περαστικούς:

Το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, τρεις δράστες που κινούνταν πεζοί άνοιξαν πυρ εναντίον κινούμενου Ι.Χ. αυτοκινήτου στη μέση του δρόμου. Τα ευρήματα: Οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο των 9 χιλιοστών, τα οποία στάθηκαν «κλειδί» για τον εντοπισμό των δραστών μέσω των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Θαύμα: Παρά το γεγονός ότι οι σφαίρες «γάζωσαν» το όχημα, οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν, αποφεύγοντας τα χειρότερα για λίγα εκατοστά.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην καρδιά της Αττικής

Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το προφίλ των συλληφθέντων, καθώς όλα δείχνουν ότι η Αθήνα έχει γίνει «πεδίο δράσης» για ξένες εγκληματικές οργανώσεις:

Τουρκική Μαφία: Η βασική εκδοχή των ερευνών κάνει λόγο για βεντέτα και ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων τουρκικών ομάδων που έχουν μεταφέρει τη δραστηριότητά τους επί ελληνικού εδάφους.

Συνεχείς έρευνες: Το «ελληνικό FBI» αναζητά τώρα τις διασυνδέσεις των τεσσάρων συλληφθέντων με άλλες ένοπλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην Αττική το τελευταίο διάστημα.

Τι αναζητούν οι αρχές

Πέρα από τον πέμπτο συνεργό που διαφεύγει, η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά αν οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας ή διακίνησης, καθώς και το πώς κατάφεραν να προμηθευτούν τον οπλισμό τους. Η Νέα Μάκρη παραμένει υπό επιτήρηση, με τις αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να βάλουν τέλος στη δράση των ένοπλων συμμοριών.

